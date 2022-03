Peacemaker: la serie su Sky in Inghilterra, ancora nessuna novità per l’Italia

A più di un mese dalla conclusione negli Stati Uniti non c’è ancora nessuna notizia riguardo la messa in onda in Italia di Peacemaker, ma nel frattempo la serie ha fatto il suo esordio su Sky e Now in Inghilterra, e di conseguenza in tutto il Regno Unito e in Irlanda.

È stato lo stesso James Gunn, regista e ideatore della serie, oltre che del film della Suicide Squad, a celebrare l’arrivo della serie in terra d’Albione con un tweet.

Watch all episodes of Season 1 of #Peacemaker NOW in the UK/Ireland on @skytv & @now! (Or watch it again in the States & around the world on @hbomax & other fine streaming services). pic.twitter.com/5sQsAiGr8W — James Gunn (@JamesGunn) March 22, 2022

La serie TV Peacemaker, spin-off del film DCEU The Suicide Squad: Missione Suicida, è stato un grandissimo successo di pubblico e di critica negli Stati Uniti e in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio HBO Max, ovvero la piattaforma streaming di proprietà di WarnerMedia.

HBO Max è presente negli Stati Uniti, in America Latina e in quei paesi europei in cui HBO è presente in prima persona, come la Spagna. Ma nella maggior parte dei mercati europei, come Regno Unito, Germania e Italia la compagnia di proprietà Warner è legata ad un accordo con Sky.

Accordo che non si limita alla sola distribuzione di contenuti, ma anche a vere e proprie co-produzioni, come nel caso di serie trasmesse su Sky Atlantic come Diavoli, His Dark Materials, Das Boot, Gomorra…

Questo accordo però non prevede la diffusione automatica di tutti i contenuti HBO Max: per alcune serie ciò è avvenuto con la semi-contemporaneità con gli SUA, come ad esempio Euphoria, altre sono state annunciate mentre si stavano già concludendo negli States come Raised by Wolves. Ma per Peacemaker non c’è stata alcuna notizia riguardo la trasmissione in Italia, anche se l’annuncio riguardante l’Inghilterra fa ben sperare riguardo gli altri paesi serviti da Sky.