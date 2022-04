Il film arriverà in home video a fine maggio con Warner Bros. Home Entertainment Italy.

The Batman: ufficiale il sequel di Matt Reeves, torna Robert Pattison

C’era da immaginarselo, ma ora è ufficiale. Ci sarà un sequel per The Batman, nuovamente diretto da Matt Reeves e nuovamente interpretato da Robert Pattinson nel ruolo di Batman / Bruce Wayne. Nel sequel è probabile che torni il Joker di Barry Keoghan, visto nella scena post-credits e in una scena eliminata.

The Batman (qui la nostra recensione del film) è da poco uscito in home premiere digitale sulle principali piattaforme e sarà disponibile in home video a fine maggio con Warner Bros. Entertainment Italy. Inoltre ha avuto una proiezione e incontro speciali al Napoli COMICON.

The Batman: la sinossi del film

In The Batman due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Nel cast accanto a Pattinson, Wright e Serkis, Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e Colin Farrell.

Matt Reeves (il franchise “Il pianeta delle scimmie”) ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta con Peter Craig, basata su personaggi della DC. Batman è un personaggio creato da Bob Kane con Bill Finger. I produttori del film sono Dylan Clark (i film “Il pianeta delle scimmie”) e Reeves, mentre Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Simon Emanuel sono i produttori esecutivi.

Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia nominato all’Oscar® Greig Fraser (“Dune”, “Lion – La strada verso casa”); lo scenografo e il montatore de “Il pianeta delle scimmie” di Reeves, James Chinlund e William Hoy; il montatore Tyler Nelson (“Rememory”), e la costumista premio Oscar® Jacqueline Durran (“1917”, “Piccole donne”, “Anna Karenina”). La musica è opera del compositore premio Oscar® Michael Giacchino (“Spider-Man: No Way Home”, i film di “Jurassic World” e “Star Wars”, “Up”). Una produzione 6th & Idaho / Dylan Clark Productions. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures.