Sam Raimi ha apprezzato Shazam! e David Sandberg ringrazia

Durante il tour di conferenze stampa per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al regista Sam Raimi è stato chiesto da quali film di supereroi fosse rimasto più colpito, e la sua prima risposta è stata Shazam! di David F. Sandberg.

Il film del 2019 è stato un successo al botteghino per la Warner Bros, che sembrava avere poca fiducia in esso prima dell’uscita. Con Zachary Levi nel ruolo del protagonista, il film è stato senza dubbio la pellicola più adatta alle famiglie dell’universo cinematografico DC, anche se non è stato privo di momenti spaventosi, considerando che proviene dal regista di film come Lights Out e Annabelle: Creation.

“Sono rimasto davvero colpito da Shazam!“, dice Raimi nel video, che un fan ha condiviso con Sandberg su Twitter. “Non potevo credere che avessero realizzato un film di successo con quel personaggio. È stato davvero divertente“. Sam Raimi conosce da tempo il personaggio di Shazam!, dato anche che Peter Parker esclamava la parola magica in una celebre sequenza del suo Spider-Man del 2002.

This made my day, thank you for letting me know! — David F. Sandberg (@ponysmasher) May 8, 2022

“Questo ha svoltato la mia giornata, grazie per avermelo fatto sapere!” Sandberg ha risposto.

Lo scambio è arrivato come risposta in un thread vecchio di una settimana che annunciava il cambio di data per Shazam!: Fury of the Gods. Il film è stato spostato di circa una settimana per evitare l’uscita lo stesso giorno di Avatar: The Way of Water.

Inizialmente previsto per l’uscita nel 2023, il film è stato anticipato quando la DC ha ritardato una serie di altri film, che secondo loro sarebbe improbabile che venissero completati in tempo a causa dei ritardi nel completamento degli effetti visivi.

Il cast di Shazam! Fury of the Gods include Zachary Levi come Shazam!, Asher Angel come Billy Batson, Grace Fulton come Mary Bromfield, Jack Dylan Grazer come Freddy Freeman, Adam Brody come Super Hero Freddy, Faithe Herman come Darla Dudley, Meagan Good come Super Hero Darla, Ian Chen come Eugene Choi, Ross Butler come Super Hero Eugene, Jovan Armand come Pedro Pena, D.J. Cotrona come Super Hero Pedro, Marta Milans come Rosa Vasquez e Cooper Andrews come Victor Vasquez. I nuovi membri del cast includono anche Helen Mirren nei panni di Hespera e Lucy Liu nei panni di Kalypso.

Shazam!: Fury of the Gods dovrebbe arrivare nei cinema il 16 dicembre.