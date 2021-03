Il cast di Shazam! Fury of the Gods si arricchisce della partecipazione dell’attrice premio Oscar Helen Mirren.

Stando a The Hollywood Reporter, la Mirren interpreterà Hespera — figlia di Atlas e sorella del personaggio al momento senza nome interpretato da Rachel Zegler.

Alcune fonti indicano che Hespera sarà la villain del film, altre affermano che i personaggi della Mirren e della Zegler potrebbero non essere cattive e aiuterebbero invece il protagonista.

David F. Sandberg, già regista del primo film, dirige Fury of the Gods su sceneggiatura di Henry Gayden.

Peter Safran produce il film attraverso The Safran Company.

Il cast include Zachary Levi (Shazam), Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), Asher Angel (Billy Batson), Marta Milans (Mama Rosa), Helen Mirren (Hespera) e Rachel Zegler.

Le riprese dovrebbero partire a Maggio; il film, inizialmente previsto per il 1 Aprile 2022, dovrebbe uscire il 2 Giugno 2023.

New Line, inoltre, sta sviluppando il film Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson.

Il primo film è uscito nei cinema italiani il 3 Aprile 2019:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori.

Nel caso di Billy Batson (Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam (Levi), per gentile concessione di un anziano mago.

Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali?

Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino.

Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).