Black Adam: ecco il trailer dell’anti-eroe intepretato da Dwayne “The Rock” Johnson

Come preannunciato, è stato rilasciato il primo trailer completo di Black Adam, il nuovo film DCEU in cui Dwayne Johnson interpreta il campione errante del mago Shazam.

Il trailer del tanto atteso film DC Extended Universe, che Dwayne “The Rock” Johnson ha aspettato di interpretare per più di dieci anni, offre ai fan uno sguardo abbastanza approfondito dell’antieroe titolare Black Adam, che vediamo anche scontrarsi con la Justice Society of America (come era stato preannunciato anche dai primi poster). Il filmato racconta di come Black Adam ottenga per la prima volta le sue abilità, fornendo uno sguardo alla sua vita prima e dopo la sua rinascita come potente protettore di Kahndaq. Gli spettatori possono anche assistere a nuove clip di Doctor Fate (Pierce Brosnan), Hawkman (Aldis Hodge) e Atom Smasher (Noah Centineo), tre dei membri della JSA (insieme a Cyclone, Quintessa Swindell, che vediamo molto brevemente in azione).

Black Adam vede Johnson nel ruolo di Teth-Adam/Black Adam. Il film funge da spin-off del film del DCEU del 2019 Shazam!, con Black Adam che ha ottenuto il potere del mago Shazam prima di ribellarsi, lasciando Shazam alla ricerca di un nuovo campione: Billy Batson. Shazam! riceverà a un sequel diretto sotto forma di Shazam! Fury of the Gods – previsto per il rilascio il 16 dicembre – anche se uno scontro tra Billy e Black Adam sembra certamente inevitabile in futuro.

Oltre allo stesso antieroe DC di Johnson, Black Adam introdurrà la Justice Society of America nel DCEU. Nel film lo storico supergruppo sarà composto da Noah Centineo come Atom Smasher, Aldis Hodge come Hawkman, Quintessa Swindell come Cyclone e Pierce Brosnan come Doctor Fate. Inoltre, Sarah Shahi interpreta Adrianna Tomaz, alias Isis. Nel cast troviamo anche Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mo Amer e Uli Latukefu.

L’uscita nelle sale di Black Adam, dopo qualche rinvio, è ufficialmente prevista per il 20 ottobre.