Hunter x Hunter: Togashi rilascia un aggiornamento sulla pausa del manga

Il mangaka di Hunter x Hunter ha esaltato e non poco tutti gli appassionati dopo i suoi primi post su Twitter all’inizio di quest’anno. Dopo anni dall’ultimo capitolo sembrava ci fosse davvero la possibilità di vederlo tornare con nuovi capitoli. Di fatto l’ultimo aggiornamento di Togashi stesso è uno dei più promettenti di sempre!

Hunter x Hunter ha visto diverse pause e l’ultima è stata la più lunga fino ad oggi. Togashi, dopo il suo ritorno su Twitter, ha condiviso costantemente anticipazioni con i suoi fan, con delle bozze per la prossima ondata di capitoli.

Il suo ultimo aggiornamento ha fornito ai fan dettagli concreti sull’andamento della serie. Togashi ha dichiarato di aver terminato il processo di inchiostrazione sul disegno a matita per 10 capitoli. Aggiunge che potrebbero esserci alcune correzioni.

Il mangaka continuerà a disegnare i suoi manoscritti per i prossimi 10 capitoli. Inoltre, rilascerà aggiornamenti sulla procedura dell’inchiostrazione dell’intero capitolo. Conclude dicendo: “Ho tonnellate di bozze“.

Quindi queste parole sembrano decisamente promettenti per il ritorno della serie! L’aggiornamento arriva dalla pagina ufficiale di Togashi e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Togashi deve ancora rivelare se Hunter x Hunter sarà pronto o meno per un ritorno completo entro la fine dell’anno. Tuttavia con le fasi di stesura già fatte per il primo ritorno pianificato di dieci capitoli, simile a ciascuno dei ritorni della serie in passato, e il lavoro iniziando su quello che verrà dopo, i fan potrebbero vedere un nuovo capitolo del manga della fine dell’anno.

Togashi di recente ha condiviso schiettamente con i fan i suoi attuali problemi di salute, come spiega in una nota prima degli aggiornamenti del suo manga: “Non sono stato in grado di sedermi su una sedia per disegnare per circa due anni, ma sono riuscito a riprendere a scrivere rinunciando al modo tradizionale di fare le cose“.

Sono passati quattro anni dall’ultimo capitolo di Hunter x Hunter, e si trova nell’arco del Succession Contest e gli appassionati non aspettano altro che il ritorno di Gon e dei suoi amici.