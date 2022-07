One Piece 1054: un capitolo che si chiude con una dichiarazione di guerra!

One Piece 1054: il capitolo torna con una dichiarazione di guerra!

One Piece è tornato nuovamente in auge dopo appena un mese di pausa, con un capitolo davvero esplosivo che ha scoperto delle carte davvero promettenti.

I Mugiwara non hanno avuto nemmeno il tempo di riprendere fiato dall’estenuante battaglia per Wano, che il Governo Mondiale e i Marines hanno subito emesso una dichiarazione di guerra che minaccia di spazzare via l’Era dei Pirati definitivamente.

Ricordiamo che il mangaka creatore della saga Eiichiro Oda, ha deciso di prendere una pausa dal manga per concentrarsi su altri progetti, e per prepararsi al meglio per raccontare e disegnare l’arco narrativo finale.

Il capitolo 1054 mostra l’ammiraglio della Marina Ryokugyu (Toro Verde) che attacca Wano per catturare Luffy, successivamente alla conferma della disfatta di Kaido.

Intanto che Ryokugyu viene bloccato da Yamato e dai Foderi Rossi, il Quartier Generale della Marina è in totale scompiglio: la fama di Sabo, fratello di Luffy e numero 2 dell’Esercito Rivoluzionario, sta crescendo e il pirata ha guadagnato un enorme seguito tra i ribelli di tutto il mondo, acquisendo il nominativo di “Imperatore della Fiamma”.

Questa vicenda, mista al fatto che Luffy sia diventato un Imperatore del mare dopo aver sconfitto Kaido, conducono l’ammiraglio della flotta Akainu a dichiarare apertamente che la Marina “risponderà al fuoco su tutti i fronti”.

In un capitolo solo One Piece ha chiarito il destino di Sabo ed ha mostrato i prossimi villain della storia: ovvero i Marines. La Marina è il “naturale nemico” dei pirati e ricordiamo che Akainu è stato l’uomo che ha ucciso Ace, fratello acquisito di Luffy.

Insieme all’attacco di Ryokugyu a Wano, le parole di Akainu confermano definitivamente che la flotta della Marina si scontrerà definitivamente contro i pirati, che si stanno avvicinando sempre di più all’eredità del One Piece lasciata da Gol D. Roger.

Nel capitolo vengono mostrati i quattro Imperatori, tra cui Shanks, che si fa spazio nuovamente in qualche vignetta. l’Esercito Rivoluzionario e Sabo in particolare giocheranno un ruolo importante in questa battaglia, che si prospetta più immensa che mai.

Tutto quello che i lettori di One Piece si aspettavano è contenuto all’interno di questo nuovo capitolo, che da il via alla saga finale!