Hunter x Hunter: Togashi lascia un messaggio in vista della mostra

Il mangaka Yoshihiro Togashi, celebre per Hunter x Hunter, terrà una mostra d’arte alla Mori Arts Center Gallery di Tokyo dal 28 ottobre al 9 gennaio. Per commemorare l’annuncio, ha pubblicato un messaggio pubblico ringraziando i fan per il loro sostegno mentre affronta i problemi di salute che non gli consentono di lavorare con continuità.

La mostra vuole celebrare la carriera del mangaka e presenterà le opere di Togashi nel corso della sua carriera, includendo una nuova grafica che combina vari personaggi della sua serie d’azione in un bel crossover. Di seguito riportiamo l’aggiornamento condiviso dalla pagina twitter ufficiale Togashi_ex:

Attraverso il suo messaggio, Togashi ha avuto anche modo di mostrare ai fan la sua unica posizione nella quale riesce a lavorare. Di seguito mostriamo il messaggio originale del mangaka:

Nel messaggio Togashi è lieto di annunciare la mostra a suo nome “Yoshihiro Togashi -PUZZLE“. Questo è stato possibile solo grazie ai cordiali sentimenti e al supporto dei lettori. Il mangaka poi vuole esprimere la suasincera gratitudine a tutti.

Tra le sue parole figurano frasi come “È stato brusco da parte mia, eh? Lo penso anche io. Probabilmente stai pensando: “Vai già a disegnare il prossimo capitolo”. Togashi è ben consapevole delle attese e delle lunghe pause e anche della pazienza al limite dei fan. Tuttavia afferma anche che non riusciva a sedersi su una sedia per due anni.

E questo è il mondo vitale per un mangaka per lavorare, infatti non ha potuto disegnare. Togashi però ha messo da parte i metodi convenzionali, e in qualche modo è riuscito a tornare a disegnare. Si assicura anche di rivolgersi ai suoi fan per dire loro di prendersi cura della schiena e dei fianchi.

Solo due settimane prima di scrivere questo messaggio, non riusciva nemmeno a mettermi in posizione per occuparsi dell’igiene intima. Questo non è di certo un esempio esilarante. Togashi vuole fare in modo che tutti possano capire il suo disagio.

Il suo messaggi si conclude in questo modo: “Quindi, se sei alla mostra e ti capita di far cadere qualcosa, ti consiglio di assumere una postura da sumo accovacciato per raccoglierla.”

Al momento sappiamo per certo che il mangaka è tornato a disegnare Hunter x Hunter grazie ai suoi aggiornamenti su Twitter. Tuttavia Shueisha non ha ufficializzato nessun ritorno, dunque è ancora presto per saltare a conclusioni affrettate.