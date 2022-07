Bleach è un manga di Tite Kubo che farà il suo ritorno nella programmazione autunnale di quest’anno con la nuova stagione animata. Si tratta di uno dei manga Shonen più importanti e popolari in Giappone e in tutto il mondo. Insieme a One Piece e Naruto ha occupato sempre le posizioni più alte tra le preferenze dei lettori. Non a caso ha venduto finora complessivamente più di 90 milioni di copie in Giappone e 120 nel mondo.

Una delle peculiarità di questo Shonen manga è senza dubbio il cosiddetto Bankai. Letteralmente “Rilascio finale” è il secondo e potente ultimo stadio, che può essere raggiunto dalla Zanpakuto di uno Shinigami. Quindi il Bankai è strettamente collegato alla Zanpakuto.

Prima di proseguire è giusto chiarire che la Zanpakuto è la principale arma di Shinigami, Arrancar e Vizard. L’arte di brandire una Zanpakuto prende il nome di Zanjutsu (“arte della spada”).

Ogni Zanpakuto ha le proprie dimensioni e determina la potenza dello Shinigami che la possiede. Non può essere rimpiazzata e, se spezzata, si ricompone lentamente In ogni Zanpakuto si cela uno spirito che dona uniche abilità alla spada e che si correlano con il carattere del proprietario.

Due sono le forme supplementari con cui la Zanpakuto può manifestarsi. L’utilizzo di queste dipende molto dalla capacità dello Shinigami di comunicare e controllarne lo spirito. Queste forme sono appunto chiamate Shikai (rilascio iniziale), Bankai (rilascio finale).

La forma finale della Zanpakutō, il Bankai, rappresentata la personificazione dello spirito che vi risiede all’interno. Il possesso e il controllo del Bankai sono raggiungibili soltanto dagli Shinigami più esperti. Ora dunque risulta interessante capire quali sono i 7 Bankai più potenti della serie di Kubo.

Per capire quali sono i 7 Bankai più potenti di Bleach in questa discussione cercheremo di analizzare ed elencare quelli dal più debole al più forte.

Bleach – I 7 Bankai più potenti della serie

Zanka no Tachi (“Spada delle braci”) – Yamamoto Genryusai Tensa Zangetsu (“Luna tagliente della catena divina”) – Ichigo Kurosaki Senbonzakura Kageyoshi (“ombra severa dei mille ciliegi”) – Byakuya Kuchiki Bankai sconosciuto di Kenpachi Zaraki – Kenpachi Zaraki Hakka no Togame (“Punizione della nebbia bianca”) – Rukia Kuchiki Minazuki (La fine di tutte le cose) – Retsu Unohana Kamishini no Yari (“Lancia del Deicida”) – Gin Ichimaru

Bleach – I 7 Bankai più potenti della serie

7) KAMISHINI NO YARI (“Lancia del Deicida”) – Gin Ichimaru

La sua Zanpakuto si chiama Shinso (“Fiocina divina”) e Gin era il capitano della terza Divisione, ma poi ha tradito la Soul Society. Il rilascio finale, chiamato lancia del Deicida è un Bankai bifronte che ha poteri estremi. Si può estendere per diversi chilometri. Le dimensioni di questa lama non pongono alcun problema, ma la velocità con cui si espande è il vero problema per i suoi avversari a livello molecolare. Finisce all’istante il nemico.

Bleach – I 7 Bankai più potenti della serie

6) MINAZUKI (“La fine di tutte le cose”) – Retsu Unohana

Retsu è il capitano della quarta Divisione ed è uno dei personaggi più dominanti di Bleach. È stata la migliore guaritrice della Soul Society. Si tratta di è un personaggio chiave e durante uno scontro con Zaraki Kenpachi mostra un assaggio del suo potere. La sua Zanpakuto si chiama Minazuki (“Succhia-gocce di Carne”) e il bankai consiste nella lama che si ricopre di un denso liquido scuro simile a sangue, che letteralmente trasuda dalla spada stessa. Questo scioglie letteralmente tutto ciò che colpisce come se la vittima fosse immersa nell’acido.

Bleach – I 7 Bankai più potenti della serie

5) HAKKA NO TOGAME (“Punizione della nebbia bianca”) – Rukia Kuchiki

Rukia è uno dei personaggi più popolari del manga, attuale Capitano della Tredicesima Brigata e amica di Ichigo Kurosaki. E’ inoltre la sorella adottiva di Byakuya Kuchiki. La sua Zanpakuto si chiama Sode no Shirayuki (“Manica di Neve Bianca”) e il bankai si manifesta in una colonna di vapore ghiacciato che si innalza nel punto in cui è avvenuto il rilascio. Questo trasforma Rukia in una Principessa del Ghiaccio che congela a morte il suo combattente. L’ambiente circostante si riempie di nebbia bianca e la temperatura diventa gelida. Lei è un nemico potente e terrificante per i suoi avversari.

4) BANKAI SCONOSCIUTO – Kenpachi Zaraki

Kenpachi è il capitano della 11ª compagnia del Gotei 13. Fino alla battaglia contro Retsu era l’unico capitano a non conoscere il nome della sua Zanpakuto. In quell’occasione però la stessa Zanpakuto si rivolge per la prima volta a Zaraki. Il suo nome è Nozarashi (“consumata dalle intemperie”) e Il suo Bankai è senza nome. Nella guerra di Quincy, è ricorso al suo Bankai mostrando il suo potere. Dopo la rivelazione, il Bankai di Kenpachi è diventato un distruttore caratterizzato da incredibile forza e potenza che supera le sue altre carenze. È un maestro spadaccino che fa uso di tecniche e abilità uniche in combattimento.

3) SENBONZAKURA KAGEYOSHI (“Ombra severa dei mille ciliegi”) – Byakuya Kuchiki

Si tratta del bankai di uno dei personaggi più potenti e popolari di Bleach. La sua Zanpakuto si chiama Senbonzakura (“Mille Fiori di Ciliegio) e quando rilascia lo Shikai, la lama si divide così in mille minuscole lame, ricordando petali di ciliegio. Il bankai sprigionato fa sorgere ai lati di Byakuya mille spade che si dividono a loro volta in altre innumerevoli lame. Queste ammontano ad un totale di un centinaio di milioni. L’avversario viene quindi colpito talmente tante volte da non avere scampo di sopravvivenza.

2) TENSA ZANGETSU (“Luna tagliente della catena divina”) – Ichigo Kurosaki

Parliamo ora del Bankai del protagonista della serie, Ichigo che riceve per sbaglio poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. La sua Zanpakuto si chiama Zangetsu (“Luna tagliente”). Per attivare il suo Bankai, Ichigo affianca le due lame del suo Shikai, provocando un’ondata di energia che avvolge lui e le spade. Ichigo può trasformare e rafforzare il suo potere con l’aiuto del suo Bankai, che è muto come Renji. Durante la guerra con Yhwach è emersa tutta la forza del suo Bankai. In questa occasione Ichigo ha scagliato un potente “Getsuga Tensho” di colore dorato che ha quasi ucciso il Re dell’Anima di Yhwach.

1) ZANKA NO TACHI (“Spada delle braci”) – Yamamoto Genryusai

È il Bankai della Zanpakuto di Yamamoto Genryuusai, che si chiama Ryujin Jakka (“Fuoco delle Lame che Scorrono”). Nella forma sigillata sembra una normale katana, sebbene sia nascosta all’interno del bastone da passeggio dell’anziano Shinigami. Il suo Bankai estingue le fiamme generate dalla Zanpakuto e la lama si annerisce come fosse bruciata e rovinata dal fuoco. Dopo l’attivazione, l’ambiente circostante viene colpito da una condizione di siccità.