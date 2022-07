One Piece Odyssey: lo sviluppatore rilascia novità sul videogioco

One Piece Odyssey è un videogioco basato sulla serie di Eiichiro Oda, in arrivo sulle console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e PC entro la fine dell’anno. Al momento si conosce solo il periodo di uscita, poiché non c’è ancora una data di uscita definitiva. Il nuovo videogioco vuole celebrare lo storico traguardo del 25° anniversario della serie.

Oggi riportiamo che Bandai Namco ha rilasciato un nuovo diario di sviluppo di One Piece Odyssey che condivide più dettagli sul combattimento, il gameplay e molto altro del videogioco in arrivo.

Il diario dello sviluppatore include informazioni dettagliate dal produttore di One Piece Odyssey, Katsuaki Tsuzuki, dal compositore Motoi Sakuraba e da Ken Takano, caporedattore di One Piece a Weekly Shonen Jump.

Attraverso questo video è possibile scoprire come lavora Bandai Namco con lo sviluppatore ILCA, il coinvolgimento del mangaka di One Piece, Eiichiro Oda nel progetto e altro ancora. È possibile dare un’occhiata al lungo diario degli sviluppatori grazie alla pagina Twitter ufficiale onepiece_games. Di seguito si può vedere il contenuto:

A voyage to the heart of memories is on the horizon.

Meet the team behind #ONEPIECEODYSSEY as you prepare to embark on a unique adventure with the Straw Hat Crew.https://t.co/BE5c2aDk5D

— One Piece Video Games (@onepiece_games) June 30, 2022