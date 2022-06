Nel corso del 2022 Hunter x Hunter ha fatto notizia in tutto il mondo quando è stato confermato il ritorno tanto atteso del manga.

Dopo essersi preso un lungo stop davvero significativo, il creatore Yoshihiro Togashi è tornato a lavorare sul suo manga più famoso, alimentando la curiosità e la gioia dei fan.

Grazie a una nuova lettera pubblicata di recente ai suoi fan, il mangaka ha discusso delle sue malattie che lo hanno costretto a prendersi una pausa così longeva.

Questo nuovo aggiornamento è arrivato tramite i social media del manga, ricordando che l’autore ha aperto un suo profilo Twitter appositamente per il ritorno.

Togashi ha pubblicato una prima lettera verso i fan quando ha annunciato ufficialmente il ritorno su Hunter x Hunter.

Sebbene i fan siano contenti per questo grande ritorno, ovviamente sono anche preoccupati per i suoi problemi di salute.

Come apertura della lettera in questione Togashi ha espresso una piccola cosa intima riguardante il suo problema alla schiena:

Hunter x Hunter: Togashi aggiorna i fan sui suoi problemi di salute

“Sono circa due anni che non riesco a sedermi come si deve per mettermi a disegnare. Questa volta ho trovato un modo diverso di fare le cose e ricordate di prendervi sempre cura del vostro corpo”.

“Fino a due settimane fa non riuscivo a fare assolutamente nulla, e avevo bisogno di un grande ausilio per compiere e portare a termine qualsiasi azione.

Ogni cosa comportava un aumento consistente del tempo, e una semplice azione mi costava dalle 3 alle 5 volte del tempo che mi occorreva in precedenza”.

Ovviamente quello dichiarato in precedenza dall’autore di certo non è entrato nello specifico, e quindi le polemiche, come sempre, si sono alimentate.

La natura pigra dell’autore di certo non ha aiutato, ma la salute è sicuramente più importante del lavoro.

Se non altro, il pubblico ha sottovalutato il dolore che l’artista ha dovuto affrontare. Nonostante i gravi problemi legati alla sua salute, Togashi è determinato a continuare a lavorare con Hunter x Hunter con l’aiuto del suo team e della famiglia.

Da oggi se gli appassionati si ritroveranno nuovamente di fronte ad una situazione di fermo, sapranno a cosa è dovuto questo fastidioso e problematico stop dell’autore di Hunter x Hunter.