Hunter x Hunter: Togashi comunica quanti capitoli mancherebbero

Hunter x Hunter sorprendentemente farà il suo ritorno dopo ben quattro anni. Infatti l’ultimo capitolo risale al 2018.

Il mangaka stesso, Yoshihiro Togashi, ha annunciato il suo ritorno sulla sua pagina Twitter e tutt’ora continua a fornire ulteriori aggiornamenti sui capitoli su cui lavora. Come è successo in passato, Togashi tornava solo per dieci capitoli, ma questa volta sembra che riuscirà a spingersi un po’ oltre. LEGGI ANCHE:



Togashi nelle ultime settimane ha condiviso aggiornamenti sul suo manga quasi quotidiani. Ora abbiamo un’idea di quanto lavoro Togashi ha ancora da fare.

L’aggiornamento arriva ancora una volta dalla sua pagina Twitter ufficiale, come puoi vedere di seguito. Togashi ha pubblicato uno speciale sketch shikishi con Gon e molti altri.

Stando all’opinione del mangaka Masanori Morita, questo artwork è stato realizzato un po’ di tempo fa.

Tuttavia una recente ricerca ha restituito lo sketch a Togashi. E dopo aver condiviso l’illustrazione, il mangaka famoso anche per Yu degli Specchi, si è preso un momento per soffermarsi su Hunter x Hunter.

Di seguito riportiamo l’aggiornamento di cui parliamo, condiviso da Yoshihiro Togashi sulla sua pagina Twitter ufficiale:

Stando alla descrizione del post, secondo Togashi ci sono altri tre capitoli su cui lavorare al momento. Ciò arriva dopo che il mangaka ha pubblicato un’anteprima del 19° capitolo.

Se Togashi ha tre nuovi capitoli da redigere, è probabile che Hunter x Hunter riprenderà la serializzazione con 21 capitoli al seguito. Ma ovviamente, Togashi avrebbe potuto mantenere il suo linguaggio vago di proposito.

Tuttavia queste sono supposizioni che non hanno alcun riscontro ufficiale in quanto Shueisha non ha comunicato nessuna comunicazione ufficiale. Tutto è da vedere, certo è che il mangaka è tornato.

Non sappiamo se per poi tornare di nuovo in pausa sospendendo il manga, o per concludere la storia di Gon. Inoltre abbiamo parlato di capitoli ma non sappiamo se si tratta di pagine. Tutte queste sono ipotesi non sicure basate però sul ritorno di Togashi che è reale e tangibile.