Hunter x Hunter: Togashi riporta ulteriori aggiornamenti sui capitoli

Hunter x Hunter è in circolazione da decenni, ma per molti anni la serializzazione del manga di Togashi ha condotto un ritmo tutt’altro che costante. I problemi di salute del mangaka infatti non gli hanno permesso di lavorare come voleva e hanno costretto a interrompere spesso il lavoro ogni dieci capitoli.

Infatti era dal 2018 che Togashi non dava notizie sua, ma qualche giorno fa tutto è cambiato. Il fanbase è andato su di giri perché il magaka stesso ha annunciato il ritorno del manga direttamente sulla sua pagina Twitter. L’autenticità di questa è arrivata grazie al mangaka Murata.

Togashi da quei giorni in poi ha postato spesso diverse foto delle tavole su cui lavorava mostrando fondamentalmente nulla, per ovvi motivi, ma ritraeva dei numeri.

Infatti abbiamo riportato costantemente notizie e Togashi ha aggiornato di aver lavorato sui capitoli 6, 7, 8 e 9.

Oggi riportiamo con entusiasmo che il mangaka famoso anche per Yu degli Spettri ha terminato il capitolo 10 ed è ora al lavoro con il capitolo 11.

L’aggiornamento arriva come sempre, direttamente dalla sua pagina Twitter ufficiale e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il mangaka ha creato un account Twitter questo mese per mostrare il proprio lavoro su Hunter x Hunter. Quando ha aperto questo account, Togashi era quasi a metà dei dieci nuovi capitoli. E ora, sembra che stia lavorando al capitolo capitolo 11. Questo significa che ha archiviato il decimo.

Come puoi vedere, Togashi sta preparando nuove pagine del manga per il capitolo dieci e undici, e i fan sono ansiosi di vedere quanto tempo ci vorrà.

Se anche questo suo ritorno seguirà la scia di quelli precedenti, allora possiamo dedurre che dopo i dieci nuovi capitoli ci sarà un’altra pausa oppure potrebbe finire. Ma queste sono ipotesi che solo il mangaka stesso o Shueisha potranno dare.

La rivista Shonen Jump al momento non ha rilasciato una parola sul ritorno della serie. I fan di sicuro sperano che Togashi riesca a rifinire questi capitoli entro la fine dell’anno. Lo stesso discorso vale anche per la serie animata, ma chiaramente dipende tutto dal manga.