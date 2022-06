I 10 quirk più potenti sono le abilità speciali più potenti che caratterizzano i personaggi di My Hero Academia. Si tratta di uno dei manga Shonen più importanti e seguiti nel panorama dell’intrattenimento giapponese. La sua popolarità si è diffusa al di fuori del Giappone e per dare un’idea della popolarità della serie creata da Kohei Horikoshi, il celebre Masashi Kishimoto lo considera il successore spirituale di Naruto.

Nella serie i protagonisti sono caratterizzati da poteri speciali, noti con il termine quirk. Consistono in una speciale capacità sovrannaturale che un individuo può possedere. Una tipologia di Quirk è generalmente limitata al proprio utilizzatore, e sono classificate in diverse tipologie.

La genesi di queste abilità risale a un neonato dalla città di Quig Quig in Cina, con la capacità di emanare luce dal proprio corpo. Dopo quell’incidente, molte persone di tutto il mondo hanno iniziato a manifestare diverse tipologie di abilità speciali. Le principali categorie di quirk sono cinque ossia: Ibrido, Emissione, Multi-Quirk, Trasformazione e Mutante.

In questa discussione sarà interessante elencare i 10 quirk più potenti di My Hero Academia facendo chiarezza anche sul portatore di tale abilità sovrannaturale.

My Hero Academia – I 10 quirk più potenti

All For One One For All Hellflame Distruzione Esplosiva Degenerazione Mezzo Ghiaccio Mezzo Fuoco Cremazione Annullamento Black Hole Brainwashing

10) BRAINWASHING – HITOSHI SHINSO

Il personaggio dotato di questo potere è Hitoshi Shinso. Potrebbe non essere il miglior combattente della serie, ma possiede un quirk potente. La caratteristica prinicipale è che non ha bisogno di muovere un dito per usarlo. Con il brainwashing (lavaggio del cervello) costringe il suo bersaglio a obbedire a ogni singolo comando. Shinso può usarlo su più persone contemporaneamente, ma sarà in grado di comandare solo una persona alla volta.

9) BLACK HOLE – THIRTEEN

Black Hole è il quirk innato di Thirteen, uno dei tanti Pro Heroes specializzati in ricerca e salvataggio nelle situazioni di emergenza. Thriteen può creare un vortice che polverizza tutto ciò che aspira attraverso un buco nero che attiva attraverso la punta delle dita. La forza dell’aspirazione è così forte che può persino attirare la luce. Può usare questo quirk per rimuovere i detriti e salvare i cittadini intrappolati, ma può anche usarlo per catturare i cattivi.

8) ANNULLAMENTO – SHOTA AIZAWA

Questo potente quirk viene utilizzato dal professor Shota Aizawa. Potrebbe non essere così distruttivo come alcuni già descritti, ma in combattimento può fare in modo che nessuno riesca a sfruttare i propri poteri. Aizawa con il quirk dell’annullamento può disattivare temporaneamente il quirk dell’avversario. Questo funziona finché riesce a mantenere lo sguardo fisso sul nemico. Ovviamente, ha alcuni punti deboli. Non riesce a durare a lungo e se va oltre il limite gli occhi ne risentono secco. Tuttavia, ha salvato tantissime vite umane in passato ed è sempre determinate nelle situazioni più dure.

7) CREMAZIONE – DABI (TOYA TODOROKI)

L’antagonista della saga del Pro Hero del manga è Dabi, che ha avuto un passato travagliato in quanto suo padre, Endeavor, lo vedeva come un fallimento. Credeva che il suo fisico non fosse all’altezza ma è riuscito lo stesso a sopravvivere. Il suo quirk principale è cremazione e gli conferisce la capacità di generare fiamme blu a massima temperatura dal suo corpo. Può bruciare e sciogliere qualsiasi cosa tocchi ed espellere le fiamme dal suo corpo per attaccare.

6) MEZZO GHIACCIO MEZZO FUOCO – SHOTO TODOROKI

Si tratta di uno dei quirk più potenti e spettacolari del manga padroneggiato da uno dei personaggi più amati dai fan. Mezzo Ghiaccio e Mezzo Fuoco è il quirk di Shoto Todoroki, il figlio più piccolo di Endeavor. Shoto ha l’abilità innata di controllare sia il fuoco che il ghiaccio. Da suo padre ha ereditato il fuoco che genera dal lato sinistro del suo corpo. Da sua madre invece ha ereditato il ghiaccio che genera invece dal braccio destro. Può utilizzare entrambi gli elementi indipendentemente, il che lo rende già difficile da affrontare, ma può anche usare entrambi gli elementi contemporaneamente. Si è reso protagonista di una battaglia fratricida con Dabi, battendolo con una nuova tecnica.

5) DEGENERAZIONE – TOMURA SHIGARAKI

Tomura Shigaraki è tra i personaggi più pericolosi e iconici del manga, nonché uno dei villain più inquietanti. Questo perché il suo quirk, quello della degenerazione, non solo è pericoloso, ma è doloroso. La prima volta che ha l’utilizzato è stato contro Aizawa nella prima stagione. Questo quirk gli consente di far deteriorare qualsiasi cosa tocchi con le proprie mani. Per attivarlo deve toccare l’oggetto con tutte e cinque le dita della mano. Quindi l’attivazione del Quirk non è volontaria e deve stare molto attento nel maneggiare oggetti a lui cari per evitare di distruggerli.

4) DISTRUZIONE ESPLOSIVA – KATSUKI BAKUGO

Parliamo del quirk di uno dei protagonisti principali del manga. Bakugo utilizza il quirk della distruzione esplosiva. I suoi palmi secernono un sudore con proprietà simili alla nitroglicerina, che usa per causare esplosioni. Quando la sudorazione aumenta, più le esplosioni diventano forti. Queste esplosioni dunque diventano più forti e pericolose quando il combattimento si prolunga. Bakugo può anche usarlo per eludere gli attacchi spingendosi ad alta velocità e creare onde d’urto che funzionano come uno scudo.

3) HELLFLAME – ENDEAVOR (ENJI TODOROKI)

Hellflame è di sicuro uno dei quirk più potenti di My Hero Academia. Infatti il suo utilizzatore, Endeavour, è tra i personaggi più potenti della serie ed è considerato solo secondo a All Might. Dopo anni di allenamento, Endeavour ora ha migliorato forza, durata, velocità, riflessi e resistenza, ma il suo vero potere risiede appunto nel quirk Hellflame. Questa abilità sovrannaturale gli permette di generare, manipolare e controllare il fuoco. Può inoltre controllare la forma delle fiamme, ad esempio creando delle palle di fuoco, e modificarne la temperatura.

2) ONE FOR ALL – IZUKU MIDORIYA

Impossibile non includere il One For All. Proprio come dice il nome del quirk stesso, consiste tecnicamente in un insieme di diverse abilità, che non saranno mai separate. Quindi tante abilità in una. One For All combina forza e potenza immensa con la particolarità di trasmandarlo a qualcun’altro. Così si crea una stirpe di eroi, tramandando il quirk attraverso i secoli. Infatti Izuku Midoriya ha ereditato il potere da All Might, poiché il protagonista prinicipale è nato senza abilità innate. Il One For All è un quirk eccezionalmente potente e All Might e Midorya l’hanno dimostrarlo. Ci sono tuttavia effetti collaterali per chi non sa controllarlo bene.

1) ALL FOR ONE – ALL FOR ONE

È il quirk più pericoloso della serie. Consente a All for One di sottrarre qualsiasi quirk desideri diventando sempre più potente. È fondamentalmente l’esatto opposto del One For All di All Might. L’identità del possessore dell’All For One è ancora sconosciuta ma in passato era il più potente dei Villain del Giappone nonché la peggior nemesi di All Might. L’altra particolarità è che può distribuire i quirk di cui si impossessa ai suoi seguaci in modo da creare un rapporto fedele.