My Hero Academia: come funziona la tecnica segreta di Shoto? La spiegazione

My Hero Academia, come abbiamo recentemente riportato, ha mostrato a tutti i lettori nell’ultimo capitolo la nuova mossa finale di Shoto Todoroki. Ricordiamo che il personaggio è impegnato nella lotta contro suo fratello Dabi.

Ma come funziona questa nuova tecnica devastante? Il nuovo capitolo ne ha spiegato il processo di sviluppo.

Il capitolo precedente, il 351, ha dato il via al combattimento finale tra Shoto e Dabi. In questa occasione viene rivelato che Shoto aveva sviluppato una versione del pugno di fuoco che usa suo padre. Tuttavia non era ancora capace di fare in modo che raggiungesse il tipo di calore allo stesso tipo di velocità di suo padre. Al contrario suo fratello Dabi stava distruggendo il suo corpo raggiungendo dei livelli di calore incandescenti.

Viene fuori che Shoto alimenta il suo fuoco maggiormente con i suoi poteri di ghiaccio per compensare.

Infatti nel capitolo 352 si può vedere come Shoto abbia capito come usare le sue tecniche fredde e calde facendo i modo che queste insieme diano vita alla sua nuova tecnica finale.

Il capitolo 352 di My Hero Academia torna indietro con un flashback. In questo modo è possibile vedere Shoto spiegare l’uso della sua nuova mossa a Izuku Midoriya. E si tratta davvero diverso tipo di versione di Flashfire Fist di Endeavor.

Spiega che sicuramente mantenere la forma a lungo è difficile Tuttavia ha capito che per elevare la tecnica originale deve usare il cuore. In questo modo potrà usare contemporaneamente sia il lato sinistro sia il lato destro. Il risultato è una sorta di fiamma fredda che gli consente per pompare sangue caldo e freddo attraverso il suo cuore per stabilizzare il suo corpo e il movimento stesso.

È una mossa unica per le sue abilità combinate, e proprio per questo se ne serve cercando di creare una versione ancora più potente contro Dabi. Si chiama Great Glacial Aegir. Questa tecnica incredibile genera un’enorme ondata di fiamme ghiacciate che coinvolge l’area intorno a lui, a cui seguendo un pugno potente.