My Hero Academia: risolta una delle teorie dello spin-off

L’intera serie di My Hero Academia, facendo riferimento sia al manga di Kohei Horikoshi che allo spin-off non stanno preparando tutti gli appassionati ai momenti finali della loro serializzazione. Infatti Horikoshi, dopo la pubblicazione dell’ultimo volume, ha confessato di non sapere per quanto altro tempo disegnerà i suoi personaggi.

Nel versante di Vigilante: My Hero Academia Illegals invece, è confermata la data che ufficializza la conclusione del manga, ossia il 28 maggio.

Gli appassionati della serie principale però sono pronti ad accogliere la sesta stagione dell’adattamento anime. Dopo l’annuncio della conclusione dello spin-off i lettori hanno iniziato a leggere l’ultimo capitolo con attenzione per trovare indizi su alcuni dettagli degli eroi.

Adesso sembra che la storia abbia appena risolto una grande teoria sul suo personaggio principale.

Dopo la pubblicazione del capitolo 125 i fan hanno visto Pop Step e altri sulla scia dello stratagemma segreto di All For One contro Naruhata. Ma nelle tavole conclusive del capitolo 125 gli appassionati hanno visto Koichi in un posto davvero sorprendente.

Per anni, i lettori hanno teorizzato in che punto Koichi avrebbe terminato la sua avventura. La serie principale non ha mai mostrato l’eroe nelle sue tavole, quindi sembrava chiaro che l’eroe non fosse più in Giappone. Molti fan hanno teorizzato quindi che Koichi alla fine del prequel potesse morire. Ma non è così.

Si scopre che una teoria dei fan era giusta. Infatti Koichi è diventato un eroe professionista in America.

Il capitolo 125 si chiude con Koichi accettare un lavoro a New York City. Ora la sua avventura proseguirà come eroe professionista sotto Captain Celebrity poiché il professionista statunitense ha messo Koichi sul suo libro paga. In questo momento non si può dire come Koichi abbia ottenuto la licenza per lavorare, ma è un eroe professionista che ora lavora sulla costa orientale e ha un nuovo nome, che abbiamo riportato recentemente.

Molti appassionati nei giorni successivi all’annuncio della conclusione dello spin-off hanno mostrato il loro attaccamento salutando il manga.

Ricordiamo che in Italia il volume di Vigilante: My Hero Academia Illegals viene distribuito da Star Comics.