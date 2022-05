Vigilante: My Hero Academia Illegals: svelato il vero nome di Koichi

La serie spin-off del manga di Kohei Horikoshi, Vigilante: My Hero Academia Illegals, è ormai in dirittura di arrivo. Di recente infatti abbiamo annunciato che terminerà il 28 maggio.

Il manga è ambientato in un mondo dove chi lo abita è dotato dei quirk. Sono abilità speciali, che però non si possono usare in luoghi pubblici. Questo privilegio è concesso solo a coloro che sono registrati come supereroi.

Un piccolo gruppo decide però di non obbedire a questa legge. Sono i cosiddetti Vigilanti, persone con il cuore da eroi ma la reputazione di cattivi.

Nell’ultimo periodo i fan vedevano ogni nuovo capitolo dell’arco narrativo di Naruhata War sempre più prossimo alla conclusione.

Proprio come spiegato sopra, il protagonista Koichi lavora come eroe vigilante senza una licenza. Con il suo lavoro era diventato un importante eroe locale della sua piccola città. Tuttavia non poteva continuare in questo modo poiché i combattimenti diventavano ancora più impegnativi.

Tra questi combattimenti rientra quello con Number 6.

L’ultimo capitolo anticipa che si sarebbe unito a Captain Celebrity come aiutante e sarebbe diventato un eroe ufficiale a pieno titolo.

Sempre l’ultimo capitolo conferma che il suo nome è ” The Skycrawler” come un eroe professionista che opera a New York City.

Il penultimo capitolo di My Hero Academia: Vigilantes, conferma che sono passati alcuni mesi dalla lotta con il Number 6 e le ricadute hanno cambiato un po’ Naruhata stessa.

Il vecchio edificio di Koichi è ormai demolito, Kazuho Haneyama ha affrontato un percorso di riabilitazione per recuperare le sue capacità fisiche. Le ultime tavole del capitolo 125 rivelano che Koichi ha lavorato a New York City presso il quartier generale ufficiale di Captain Celebrity.

In questo contesto Koichi è pronto a schierarsi e lanciarsi dal tetto dell’edificio, e viene chiamato “CCC-02 The Skycrawler”. Questo titolo rivela che il suo nome ufficiale di eroe è ora diventato il “Skycrawler”. Questo riflette le sue nuove abilità di volo acquisite durante il combattimento contro Number 6.

Tuttavia è anche il nome in codice che profila l’esser diventato uno dei migliori compagni di Captain Celebrity e un potente eroe nel sistema americano a pieno titolo.