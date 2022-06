Le Bizzarre Avventure di Jojo è un manga davvero particolare che nel corso del tempo è diventato un vero e proprio fenomeno virale. I personaggi delle numerose serie prima di scontrarsi principalmente assumono delle “pose” davvero singolari e oggi andremo a scoprire proprio le 5 “Jojo Pose” impossibili da replicare per i comuni mortali.

Le Bizzarre Avventure di Jojo di Haraki sicuramente ha avuto nuova linfa vitale grazie all’anime del 2012, produzione decisiva ed importante per l’opera in questione.

Ad oggi la trasposizione animata è arrivata alla serie Stone Ocean. Attualmente la produzione non è ancora conclusa.

Netflix deve ancora rilasciare il resto degli episodi inerenti alle vicende di Jolyne Kujo, nipote del possente Jotaro.

La singolarità dei personaggi insieme ai loro stand, con il passare del tempo ha reso questa saga unica nel suo genere e oggi andremo a vedere le 5 “Jojo Pose” impossibili da replicare per i comuni mortali.

Per chi non lo sapesse, come già accennato, una delle peculiarità simbolo dell’opera sono proprio le pose che assumono i “bizzarri” personaggi della storia.

Oltre al loro modo di fare particolare ed ai loro costumi sgargianti, nelle battaglie i combattenti si scontrano anche a suon di stile.

I comuni mortali trovano difficoltà a replicare le più sofisticate pose e oggi andremo a scoprire quali sono, in questa nuova top five!

Questa volta la classifica andrà dalla più “semplice” da replicare alla più complessa, lanciando allo stesso tempo una sfida a tutti i fan, pronti a disarticolarvi?

Le Bizzarre Avventure di Jojo!

5) Jonathan Joestar – Phantom Blood

Abbiamo deciso di cominciare con una pose che si pone tra le due estremità: tra il fattibile e l’infattibile.

Se guardate bene questa posa di Jonathan di certo non è semplice, dato che alcuni dettagli minuziosi la rendono complicata da imitare.

La posizione quasi innaturale delle gambe di certo non è da ausilio, insieme ad altri dettagli mostrati in seguito inerenti alla parte superiore.

Oltre le articolazioni di braccio e mano, notate per bene che la posizione dei piedi di certo non è “comoda” e proprio per questo la “Jojo Pose” è comunque difficile da replicare per chi non è allenato.

4) Enrico Pucci – Stone Ocean

Enrico Pucci è uno dei nuovi personaggi apparsi di recente sulla serie Netflix Stone Ocean, e fin da subito colpisce duro, sia a livello tecnico che di stile.

La posa indicata in questa foto come quella precedente non sembra complessa, ma anche qui avremo del filo da torcere.

Oltre a trovare il giusto equilibrio e la perfetta inclinazione, la posa ci dice che dobbiamo alzare leggermente i talloni da terra mentre rimaniamo piegati.

Come se non bastasse la parte più difficile è la posizione del braccio, dato che si piega in maniera innaturale ed anche qui bisogna essere belli snodati per raggiungere un buon risultato.

3) Joseph Joestar – Battle Tendency

Joseph Joestar è uno dei personaggi più amati di sempre e infatti lo ritroviamo anche nelle serie successive (più o meno ndr).

Da giovane è stato sicuramente un personaggio davvero bizzarro e scatenato e anche autore di una delle “Jojo Pose” più complesse di tutto il franchise.

Senza manco a dirlo la difficoltà di questa posa sta nel saltare più in alto possibile (avendo così più tempo per gestire le altre movenza) e rimanere tesi al punto giusto onorando i dettagli della Pose.

Qui ci troviamo già in un podio complicato, che “addolcisce” le prossime due che sono per veri e propri professionisti.

2) Dio Brando – Phantom Blood – Le Bizzarre Avventure di Jojo!

Forse questa è una delle “Jojo Pose” più complesse da replicare all’interno delle Bizzarre Avventure di Jojo.

Non serve spiegare i motivi dato che Dio in pratica si tiene sulle punte dei piedi mentre indietreggia perfettamente con il suo corpo, creando una linea unica.

Infatti nonostante si debba stare in punta di piedi, ci si deve anche inclinare e rispettare alcuni parametri inerenti alle braccia ed alle mani e dita.

Non abbiamo inserita quella famosa presente in Stardust Crusaders perché in realtà è stata replicata troppo spesso.

1) Josuke Higashikata – Diamond is Unbreakable

Al primo posto troviamo Josuke, uno dei personaggi più amati di sempre. La posa in alto è la più difficile da replicare, a meno che non si è esperti ballerini.

Proprio come Dio, Josuke si tiene in punta di piedi ma la complessità sta nel mantenere in maniera decente le ginocchia flesse in maniera precisa.

Il corpo si sporge leggermente all’indietro, mentre la testa quasi va dalle parte opposta! Una “Jojo Pose” “insana” e complessa da imitare senza dubbio, per questo arriva alla prima posizione.