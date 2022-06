I 5 migliori manga Shonen brevi da leggere sono quei manga caratterizzati da una lettura rapida ma coinvolgente che meritano di essere letti. D’altronde molte serie Shonen sono caratterizzate proprio da una serializzazione prevalentemente longeva. Pensiamo a Dragon Ball, Naruto, Bleach e One Piece, attivo da 25 anni.

In questa discussione quindi l’attenzione sarà posta sui manga di tipo Shonen, il target principalmente gettonato dai lettori. Parliamo di una tipologia di manga la cui traduzione è ragazzo, indirizzata prevalentemente a un pubblico maschile, a partire dall’età scolare fino alla maggiore età.

Bisogna chiarire che non si tratta di un genere, in quanto un manga Shonen può essere d’azione, d’avventura, postapocalittico o fantasy. Lo stesso vale per i manga Seinen e Shojo. Quindi sono tipologie di manga che si basano su classificazioni demografiche, e non sull’effettivo contenuto. Spetta alla casa editrice scegliere a monte la classificazione del manga quando riceve le storie.

Uno stereotipo abbastanza comune consiste nel reputare Shonen tutte le opere con frequenti scene di combattimento. Un esempio fra i tanti Shonen esistenti è Dragon Ball. Questo però non è una caratteristica determinante. Infatti se pensiamo a One-Punch Man, dove ci sono tanti combattimenti, non è un corretto esempio Shonen perché è classificato come Seinen.

Altro celebre esempio è Death Note che può al contrario sembrare Seinen ma invece e Shonen.

Attraverso quest’indagine sarà interessante dare vita a una discussione in cui scovare i 5 migliori manga Shonen brevi da leggere i cui capitoli sono raccolti in meno di 10 volumi. L’elenco seguente seguirà un preciso ordine cronologico di serializzazione.

I 5 migliori manga Shonen brevi da leggere

Samurai 8 – Masashi Kishimoto, Akira Okubo Fire Punch – Tatsuki Fujimoto Astra Lost in Space – Kenta Shinohara Hero Tales – Le cronache di Hagun – Hiromu Arakawa Devilman – Go Nagai

5) DEVILMAN (1972 – 1973)

Si tratta di uno dei manga più celebri di Go Nagai, le cui vicende sono racchiuse in 5 volumi. è considerata fra le serie più famose dell’autore. L’adattamento animato del manga ha contribuito negli anni settanta allo sviluppo e al successo dell’animazione giapponese in un decennio considerato il suo periodo d’oro.

Akira Fudo è uno studente timido e pauroso. La sua vita cambia quando un giorno gli fa visita Ryo Asuka, un suo ex-compagno di scuola. Gli confida della terribile misteriosa morte del padre. Ryo riesce a persuadere Akira a seguirlo nella sua villa, dove gli mostra che suo padre gli ha lasciato un terrificante “libro” di storia dei demoni, una stirpe vissuta sulla Terra prima dell’avvento degli esseri umani e che ora si sta risvegliando.

I 5 migliori manga Shonen brevi da leggere

4) HERO TALES – LE CRONACHE DI HAGUN (2006 – 2010)

Questo manga raccoglie tutti i 21 capitoli in 5 volumi La storia è incentrata attorno alla cultura e al folclore cinese, in particolare sul sottogenere letterario delle arti-marziali denominato wuxia. La mangaka è una delle più famose nel panorama dei manga in quanto è colei che ha disegnato Fullmetal Alchemist, Hiromi Arakawa.

Il giovane Taito è in viaggio attraverso l’antica Cina con la sorella e l’amico Ryuko alla ricerca di una spada leggendaria per il compimento del suo profetizzato destino.

I 5 migliori manga Shonen brevi da leggere

3) ASTRA LOST IN SPACE (2016 – 2017)

Un manga shonen di avventura e fantascienza interessante i cui 49 capitoli sono raccolti in soli 5 volumi. Le vicende sono ambientate nell’ anno 2061 in cui i viaggi nello spazio sono possibili. Gli studenti della Caird High School si imbarcano per raggiungere un pianeta ma quando il gruppo B5 giunge sul luogo, un’improvvisa sfera di luce senziente catapulta 9 studenti nello spazio aperto.

Questi si ritrovano a 5012 anni luce di distanza dal loro pianeta madre. Gli studenti scoprono una vecchia nave spaziale senza equipaggio e cercano di sopravvivere utilizzando le loro limitate risorse rimanendo uniti in quello spazio grande e oscuro, con l’obiettivo di tornare indietro a bordo della Astra.

2) FIRE PUNCH (2016 – 2018)

Parliamo di un manga assolutamente interessante in quanto il nome del mangaka è già una garanzia. Infatti si parla del fumettista giapponese che disegna Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. La sua notorietà è aumentata notevolmente in Italia proprio con il suo ultimo lavoro.

Fire Punch presenta 8 volumi che raccontano le vicende ambientate sulla Terra, ormai congelata e sterile, per mano de “La Strega di Ghiaccio”. Il protagonista Agni ha il potere della rigenerazione come anche a sua sorella Luna. Aiutano i pochi anziani del villaggio a sopravvivere praticando cannibalismo su Agni. Un giorno, il loro villaggio viene visitato da Doma che si offre di portare Agni nella sua città di Behemdorg.

1) SAMURAI 8 (2019 – 2020)

Si tratta del manga di Masashi Kishimoto dopo la fine della serializzazione di Naruto. La storia si svolge in 43 capitoli racchiusi in 5 volumi. A differenza di Naruto, Samurai 8 presenta una storia breve perché non ha avuto un impatto completamente positivo nei lettori in patria portandolo ad una conclusione anticipata.

Il manga è ambientato nella galassia in cui ogni forma di vita al suo interno rischia l’estinzione in cento anni. Secondo alcuni maestri samurai, l’unico metodo per evitare la catastrofe è il ritrovamento del Vaso di Pandora. Prima di ciò bisogna trovare le sette chiavi per aprirlo, ovvero sette samurai scelti dal dio Acala, capaci di fermare la fine della galassia. Nell’ombra però, un’entità oscura cerca un secondo artefatto per riportare la galassia al suo stato originario e autoproclamarsi così nuovo dio.