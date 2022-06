Il mondo dei manga è caratterizzato da tantissimi generi indirizzati ai cosiddetti target. Con questo termine ci si riferisce al lettore obiettivo che un manga di azione, avventura, horror o fantasy vuole raggiungere. Questi determinano così il manga Shonen, Seinen e Spokon. Cosa sono i manga Shojo?

In questa discussione però cercheremo di approfondire il manga Shojo. Quindi Cosa sono i manga Shojo? Si tratta di una categoria editoriale di fumetti giapponesi rivolta a un pubblico di ragazze adolescenti e giovani donne adulte.

Per capire meglio cosa sono è utile sapere che nasce dalla cultura delle ragazze giapponesi all’inizio del secolo scorso. Il primo manga Shojo è stato pubblicato su riviste generali rivolte agli adolescenti all’inizio del 1900 ed è entrato in un periodo di sviluppo creativo a partire dagli anni ’50, quando ha iniziato a formalizzarsi come una categoria distinta di manga.

Un elemento stilistico che definisce il manga Shojo è la sua rappresentazione di personaggi con occhi molto grandi e dettagliati, una caratteristica che non ha avuto origine nel manga shojo. Di fatto questa peculiarità stilistica venne introdotta dal padre del manga Osamu Tezuka.

Per approfondire meglio le informazioni su questa tipologia di manga è bene fissare le principali tematiche trattate. Tra le più frequenti c’è quella sulle relazioni interpersonali, nel manga Shojo legate all’amicizia e all’amore, genere e sessualità e omosessualità.

Per meglio comprendere cosa sono i manga Shojo, di seguito forniremo gli esempi dei manga più importanti e più noti in Italia.

LADY OSCAR (Riyoko Ikeda – 1972)

Tutti in Italia, se non per il manga, conoscono la serie animata. Il manga narra la vita della regina Maria Antonietta dall’arrivo in Francia fino alla sua morte. A lei si affianca il personaggio immaginario Oscar François de Jarjayes, una donna cresciuta come un soldato, che diventa molto amica alla regina. Le vicende seguono i fatti storici della seconda metà del XVIII secolo. Come protagoniste ci sono le donne che hanno vissuto alla reggia di Versailles. Grazie a Lady Oscar i manga shojo iniziarono a diffondersi maggiormente rispetto al passato.

BANANA FISH (Akimi Yoshida – 1985)

Parliamo di uno dei manga più amati di questa tipologia, ed è un must per gli appassionati. Banana Fish non appartiene al genere boy’s love, tuttavia la serie è considerata da molti come un’opera profondamente influente su tale genere. La trama è fitta, i dialoghi sono pesanti e le vaste sequenze d’azione del manga lo hanno portato ad attirare una considerevole fanbase sia maschile e femminile.

SAILOR MOON (Naoko Takeuchi -1991)

Parliamo di uno dei manga Shojo più famosi in tutto il mondo, conosciuto in Italia anche per il merchandising sulla serie. Il manga prende il nome dalla divisa alla marinaretta, indossata dalle guerriere nella serie. Questo rappresenta una rielaborazione della divisa scolastica femminile obbligatoria in molte scuole giapponesi. Due sono le critiche maggiori mosse contro il manga: l’eccessiva violenza e alcune inclinazioni omosessuali di alcuni personaggi. Questo oggi non fa che portare benefici sull’argomento dell’identità di genere e sul non nascondersi ne avere paura su chi si è davvero.

MARS (Fuyumi Souryoi -1996)

Manga Shojo in cui emerge la complessità e la caratterizzazione dei personaggi, per temi d’attualità legati alla criminalità giovanile e alla violenza. Nel fumetto si nota la presenza dello stile di Gustav Klimt nei disegni della protagonista. Le vicende ruotano intorno a Kira Aso, una ragazza timida che tende a isolarsi dal mondo che la circonda, e Rei Kashino, un ragazzo che vive senza regole. Queste due anime, attirate dal dio della guerra Mars, s’incontrano e iniziano a emergere dalle tenebre della propria solitudine, avanzando verso una nuova luce.