Dragon Ball Super: Akira Toriyama sta lavorando ad un nuovo progetto

Dragon Ball Super è approdato l’11 giugno nella sale nipponiche con Dragon Ball Super: Super Hero, e il creatore della serie si sta già impegnando in dei nuovi lavori inerenti al famoso franchise.

Dragon Ball Super: Super Hero come accennato è arrivato qualche settimana fa in Giappone, e ha già riscosso un grande successo al botteghino, da come ci si poteva aspettare.

Quando è stato annunciato per la prima volta, Toei Animation ha tenuto a rivelare al pubblico che Toriyama ha iniziato a lavorare al film, prima che uscisse Dragon Ball Super Broly.

In un’intervista esclusiva con la rivista V-Jump di Shueisha volta a festeggiare l’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero, il produttore Akio Iyoku ha discusso dello stato attuale del franchise, rivelando che Akira Toriyama è già al lavoro su un nuovo progetto.

Ovviamente è ancora troppo presto per sapere i primi dettagli di questo nuovo lavoro, ma ci basti sapere che il mangaka è “sempre” al lavoro su nuove idee e concept inerenti alla sua serie più conosciuta.

Dragon Ball: Akira Toriyama sta lavorando ad un nuovo progetto

Dragon Ball Room Head, Akio Iyoku confirms that a new DBS project is already in the works! Full Translation of the specific QnA posted in this month’s V Jump! pic.twitter.com/4vNpu2oDxq — Hype (@DbsHype) June 21, 2022

“Cosa accadrà dopo questo film?”, ha esordito così il produttore prima di parlare del prossimo progetto collegato a Dragon Ball: “Se volete saperlo un nuovo capitolo della serie è già in produzione! Per realizzare Super Hero ci sono voluti cinque anni, quindi è anche ovvio che stiamo già lavorando al prossimo lungometraggio!”.

Il produttore ha poi stuzzicato i fan dicendo che Toriyama sta già proponendo idee, personaggi e nuove vicende:“Toriyama è sempre a lavoro su progetti e idee sempre nuove, volte ad ampliare e variare il suo roster già ampio.”

Con il mangaka che lavora ai prossimi film ed allo stesso tempo al manga, le due timeline prima o poi nel momento giusto potrebbero anche incontrarsi, anche se entrambe viaggiano su due linee completamente opposte.

Non ci sono però aggiornamenti su quando esattamente potremo vederli in azione, dato che non abbiamo ancora la data ufficiale italiana dell’attuale film di Dragon Ball.

Cosa ne pensate dello stato attuale del franchise di Dragon Ball? Che tipo di nuovo anime vorreste vedere da Akira Toriyama?