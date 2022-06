L’universo dei manga e degli anime si divide in tante categorie, e abbraccia numerosi target. Esistono tante definizioni e oggi andremo a chiare la domanda seguente: cosa è un manga Seinen?

Seinen tradotto dal giapponese “uomo giovane” è un target mirato a giovani adulti quindi, non ancora indipendenti ma comunque pronti e adatti per il mondo del lavoro.

Quindi cosa è un manga Seinen? In ambito manga e anime si tratta di opere destinate a persone adulte che trattano temi e immagini non adatte ai minori.

Come spiegato anche qui, il medium fumettistico affronta diversi generi per quanto riguarda il target Seinen, e risponde ampiamente alla domanda su cosa è un manga Seinen? Uno su tutti potrebbe essere Berserk per esempio.

Oltre i classici Tokyo Ghoul, o One-Punch Man, ci sono tante altre storie che descrivono e rispondono al meglio alla domanda cosa è un manga Seinen?

Di seguito citiamo alcuni esempi misti e sfaccettati che trattano e affrontano questo target, consigliandovi nello stesso tempo qualche lettura interessante.

Cosa è un manga Seinen?

Di seguito andiamo a discutere di alcune storie dal target Seinen, così da consigliare/spiegare meglio nel dettaglio il tutto!

20th Century Boys – Naoki Urasawa (1999)

Probabilmente tutti conoscono questa storia.

L’intento di questo esempio si volge anche a consiglio per chi ancora non conosce questo inestimabile capolavoro rivolto ad un pubblico Seinen.

Un incredibile storia distopica che mescola thriller e fantascienza, attraverso periodi che vanno da un passato spensierato a un futuro disastroso.

Akira – Katsuhiro Ōtomo (1982)

Il cyberpunk per eccellenza che mescola anch’esso un futuro distopico in una serie di eventi visivamente alti e momenti drammatici, si pone verso un pubblico adulto.

Come per l’opera precedente la storia è classificata verso un target Seinen non per le immagini particolarmente violente, ma per i temi trattati, che virano sull’isolamento sociale, la corruzione e il potere.

Homunculus – Hideo Yamamoto – (2003) – Cos’è un manga Seinen?

Abbiamo deciso di utilizzare Homunculus come esempio, dato che oltre ai temi trattati viranti sull’horror psicologico, presenta immagini disturbanti e disgustose, capace di travolgere lo stomaco dei più forti.

Mentre esistono storie anche leggere rivolte ad un target di adulti, esistono anche storie del genere che come anticipato sono capaci di trasmettere emozioni disgustose e uniche, e proprio per questo anche interessanti.