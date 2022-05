Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-05-31T17:00:29+02:00 Autori: Naoki Urasawa Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Giappone Prezzo: € 14,90 Brossurato con sovrac. – pag. 426 – B/N Data di pubblicazione: 14/04/2022

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition Vol.3 – La durezza e la fragilità della mente umana – Recensioni Express

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition Vol.3: continua l’epopea cult targata Naoki Urasawa che successivamente al ricongiungimento dei protagonisti della storia cala tutto nel vivo, regalando un ulteriore salto temporale degno dei più grandi film di fantascienza.

Come ribadito con la scorsa recensione, non è mai facile narrare, descrivere e sviscerare la narrazione e la filosofia delle opere di Urasawa, visto e considerato che spesso e volentieri non tutto è sempre chiaro e limpido, ma proprio come in un film di Lynch, Nolan o Fincher, il tutto è lasciato all’interpretazione e come dettano le regole dei grandi capolavori, ogni fruitore dell’opera viene scosso in modo diverso, dato che le corde toccate dalla storia sono numerose.

Il talento del mangaka catapulta gli eventi nel 2014, compiendo un enorme balzo temporale che parte dal 2000 (ovvero dal tragico “Capodanno di sangue” ndr).

L’evoluzione scritturale e il volto stesso dei personaggi è cambiato e ovviamente non conosciamo le loro sorti, dato che in questo punto della storia vengono aggiunti altri personaggi e i dettagli, gli indizi e le conferme sui protagonisti sono davvero grame.

Per donarvi un punto chiaro della situazione, ecco la sinossi ufficiale del terzo volume:

SOLO KENJI PUÒ IMPEDIRE ALL’AMICO DI DISTRUGGERE IL MONDO… Ricercato dalla polizia come terrorista, il mancato rocker cerca di riunire attorno a sé degli alleati. Manca davvero poco al 31 dicembre 2000, il giorno in cui, secondo il Libro delle Profezie, l’umanità dovrebbe estinguersi. Potrà il genere umano vedere il nuovo secolo?

Il fulcro del volume sono gli eventi comprensivi del 31 dicembre del 2000 ma essenzialmente in questa tranche della narrazione, affrontiamo e leggiamo le conseguenze a lungo termine del tragico evento.

Il prologo narrante nel 1997 ovviamente è stato da transito per la presentazione complessiva, un overture elegante, raffinata e violenta, sancita da dialoghi efficaci, misteriosi e intinsi di una semantica genocida e pericolosa.

A cavallo tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI, Kenji e il resto della banda si trovano di fronte una minaccia insormontabile, ispirata, come è accaduto con tutto il piano delle Setta dell‘Amico, dagli eventi narrati dal protagonista nell’infanzia del 1967.

L’amore verso il medium fumettistico nipponico si fa sentire e tutta l’essenza mecha si respira a pieni polmoni. Una delle grandi minacce presenti in 20th Century Boys è proprio un robot ispirato a quelle storie, un mostro partorito dalla mente fanciullesca di Kenji. Senza saperlo il ragazzo ha messo in pericolo il mondo intero.

Come accennato la narrazione si concentra 14 anni dopo i tragici eventi, più nello specifico nelle gesta della nipote del protagonista, ovvero Kanna Endo.

La narrazione diventa sempre più intrinseca dato che l’autore ci degna delle presenza di Ujiko Ujio, due mangaka che vogliono rivoluzionare un mondo violento e “statico” attraverso le loro storie.

Kanna sarà il tramite degli eventi del presente, cercando ardentemente suo zio Kenji, scomparso in circostanze misteriose dopo il 31 dicembre.

Il talento sopraffino di Urasawa non cala in questo volume e come sempre riesce a catturare, anche visivamente, tutta la nube drammatica e distruttiva di un ipotetico futuro apocalittico, che si dirama non solo nei vari generi e sottogeneri fantascientifici, ma anche nel pattern cinematografico, sfumando tutta la cultura e il talento di uno degli autori più importanti del nostro presente artistico.

La scrittura regala ritmi alti, profondi e enigmatici, che si fondono incredibilmente con il talento artistico dell’autore, capace di trasformare anche le tavole più statiche in un tripudio di valori vecchi e nuovi.