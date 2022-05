Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-05-16T10:00:01+02:00 Autori: Naoki Urasawa Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Giappone Prezzo: € 14,90 Brossurato con sovrac. – pag. 418 – B/N Data di pubblicazione: 03/02/2022

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition Vol.2

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition è l’edizione definitiva del capolavoro di Naoki Urasawa, uno dei mangaka più importanti e influenti del panorama fumettistico nipponico e non solo.

Considerato da molti l’erede del leggendario Tezuka, l’autore con questa epopea racconta un’infanzia spensierata, che poneva le basi per un futuro disastrato e senza luce purtroppo.

In questo secondo volume andremo ad affrontare uno spartiacque importante della storia, successivamente alla rivelazione di Kenji sulla Setta dell’Amico e il suo piano per distruggere e conquistare il mondo.

Dopo la morte di un suo vecchio amico, il protagonista scopre che la Setta sta escogitando e lavorando su un piano di distruzione globale, basato su una storia raccontata da lui nelle calde e lunghe giornate estive che accompagnavano la loro infanzia.

La strategia attinge dal “Libro delle Profezie” un classico quaderno dove tutti, da ragazzini scarabocchiavamo schizzi, parole e disegni, anche se questa volta si è trasformato in un’arma di distruzione di massa.

Questa volume della nuova e pregiata edizione si divide in due blocchi e oltre alcune rivelazioni chiave per la storia, il susseguirsi degli eventi comincia a scombussolarsi, dato che la narrazione inizia a diramarsi in più fasi: 1968, 1997, 1998,2000 (vi è pressappoco chiara la situazione messa in scena da Urasawa ndr).

La prima parte pone in analisi il personaggi di Kenji successivamente agli eventi descritti in precedenza, dove passo dopo passo incontra e “rispolvera” i suoi vecchi amici, che a differenza sua, nonostante le difficoltà hanno messo su famiglia e proprio per questo non meritano un coinvolgimento sulla vicenda.

Presto o tardi le loro strade però si rincontrano, dato che la minaccia è reale e presente su larga scala. La varietà di personaggi in 20th Century Boys non confonde la lettura e non lascia “vuoti” scritturali, dato che uno dei suoi punti di forza è proprio la profondità donata ai protagonisti ed alla costruzione dei loro rapporti.

La vicinanza con l’infanzia di chiunque si approcci alla storia è impressionante, dato che emana echi del passato spesso dimenticati in ognuno di noi, e l’età “fanciullesca” spesso viene cancellata dalla crescita, dagli impegni, dal lavoro e dalle avversità della vita, e un vecchio ricordo, nonostante tutto può sempre far sorridere e sperare.

Urasawa ci ricorda tutto questo e sottolinea che la vera amicizia non si dissolve, neanche nelle avversità più grandi, proprio come accade con la lotto contro l’Amico.

In questo secondo volume notiamo tutta la valenza di questa minaccia, dato che, citando alcune scene delle pellicole di Romero come La Notte dei Morti Viventi del ’68 e Zombi, l’autore costruisce delle magnifiche tavole inquietanti e disturbanti volti a rappresentare i seguaci della Setta come “Zombie” appunto, dove questi ultimi si spalmano vicino ai vetri del King Market della madre di Kenji, tentando di entrare e rubare la nipote del protagonista, dato che è “La Figlia Prescelta”.

Nonostante le rivelazioni siano molte, la narrazione del manga lo innalza come uno dei più misteriosi in assoluto, dato che come risposta ci dona sempre delle domande.

Shogun!

Tornando alla seconda parte, il volume ci presenta uno dei personaggi più interessanti della storia “Shogun” un reietto senza nome che vaga per le strade Thailandesi, tra risse, soldi, truffe e altro. Le scene di combattimento in cui è presente avvalorano il talento del mangaka nel comporre una storia spesso equilibrata e fruibile, dato che giostra bene le scene action a quelle dei dialoghi, mettendo in risalto espressioni quali risate, ansie, lacrime e sangue.

Le tormentate vicende di Shogun condurranno il suo corpo in Giappone, grazie ad alcune rivelazioni scottanti riguardo l’Amico, che ha deciso di costruire un Robot di 50 metri per emanare sulla terra bombe batteriologiche volte alla distruzione totale del Pianeta.

Risposte che diventano altre domande, simbolismo nascosto e fantascienza pura rendono questo secondo volume molto interessante, visto anche l’incalzare della storia che porta al lettore tasselli importanti della sceneggiatura, con risvolti spettacolari dal punto di vista scritturale e artistico.