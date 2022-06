I 7 scontri più commoventi di sempre di One Piece sono quelli che primeggiano tra i numerosi altri presenti sulle pagine del manga di Eiichiro Oda. Il manga, serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump da ormai 25 anni, è caratterizzato da un’atmosfera intensa.

L’avventura è costantemente dietro l’angolo, i misteri nascosti e svelati sono sorprendenti e il passato di ognuno dei personaggi è in qualche modo collegato a grandi eventi e personaggi del passato.

La tematica principale di One Piece è la libertà e il desiderio di andare oltre ciò che si riesce a vedere e si conosce. Spingersi oltre i confini e farlo fino in fondo. Ora in pausa per un mese in modo da preparare l’arco narrativo finale, One Piece è caratterizzato molto da momenti umoristici e divertenti, ma ce ne sono di altrettanti commoventi.

Oda riesce a rendere le avventure di Rufy attuali alle problematiche del nostro presente, raccontando con un certo peso per il lettore, i temi del razzismo e anche del soggiogamento dei più fragili.

I 7 scontri più commoventi di sempre di cui parleremo in questa discussione vogliono mettere in risalto alcuni dei momenti più memorabili del manga dal più remoto al più recente. accompagnati da tematiche come quelle appena descritte.

One Piece – I 7 scontri più commoventi di sempre

Rufy vs Kaido Oden vs Kaido Rufy vs Sanji Marineford – La guerra per la Supremazia Rufy e la sua ciurma vs Orso Bartolomew Rufy vs Usopp Zoro vs Mihawk

7) ZORO VS MIHAWK

Uno degli scontri più commoventi del manga che si verifica nella saga del Baratie, dove la ciurma di Rufy incontra il cuoco Sanji. In questo arco narrativo Zoro, che vuole diventare lo spadaccino più forte del mondo si ritrova di fronte allo spadaccino più forte del mondo, Mihawk.

Zoro decide di sfidarlo per poter poi diventare il migliore. Ma Mihawk è di un livello superiore e Zoro finisce al tappeto. Quello che colpisce è la determinazione di Zoro e la sua non paura di morire, sostituita dall’accettazione del suo destino e della superiorità del nemico. Dinanzi a una personalità del genere, Mihawk prova rispetto per lui e lo risparmia.

One Piece – I 7 scontri più commoventi di sempre

6) RUFY VS USOPP

Il cecchino e il capitano della ciurma di Cappello di Paglia hanno sempre avuto un rapporto bellissimo. Proprio per questo lo scontro tra i due è forse il più pesante da digerire. Accade durante la saga di Enies Lobby, in cui la Going Merry subisce danni talmente pesanti da dover essere sostituita e distrutta. Ma Usopp è l’unico a opporsi. Dunque il destino della nave si decide nello scontro tra Rufy e Usopp. Il capitano della ciurma si lascia colpire inizialmente, ma infine con un solo pugno, lo mette fuori gioco. Rufy soffre tantissimo per quanto accaduto e Zoro si dimostra un vero vice capitano, dicendo che un capitano deve anche fare scelte difficili.

One Piece – I 7 scontri più commoventi di sempre

5) RUFY E LA SUA CIURMA VS ORSO BARTOLOMEW

La ciurma protagonista affronta il temibile Bartolomew Kuma e per quanto ci provino, non riescono ad avere la meglio sul nemico. Rufy osserva impotente e con orrore assoluto i suoi amici venire teletrasportati in altri luoghi, credendo che fossero morti. Questa lotta è drammatica principalmente perché Rufy appare in preda alla disperazione e terrore. Alla fine, si scopre che Kuma li ha portati in salvo.

4) MARINEFORD – LA GUERRA PER LA SUPREMAZIA

Si tratta di una delle battaglie più strazianti, commoventi e drammatiche del manga. A Marineford si scatena un vero e proprio inferno per salvare Ace, il fratello non di sangue di Rufy e padre del Re dei Pirati, Roger.

Le emozioni ingannano il lettore, perché Ace viene effettivamente liberato dalle catene di agalmatolite e si allontana dal punto dove sarebbe dovuto essere giustiziato. A questo successo pieno di gioia e liberazione segue l’epilogo più drammatico che sembrava ormai superato. Ace viene colpito a morte dall’Ammiraglio Kizaru per difendere Rufy.

3) RUFY VS SANJI

Proprio come contro Usopp, Rufy si scontra contro Sanji, dando vita ad un confronto violento commovente dove il capitanosi rifiuta di reagire. La lotta è brutale e difficile da sopportare proprio perché Rufy non fa che incassare i colpi del cuoco di bordo. Sanji fa di tutto per continuare a recitare per Germa 66 e Rufy gli rimane fedele, giurando a Sanji che non avrebbe mangiato più nulla se non qualcosa preparato da lui.

Alla fine, Sanji si arrende e scoppia a piangere confessando a Rufy che vuole tornare alla Thousand Sunny.

2) ODEN VS KAIDO

Ci troviamo nell’arco narrativo del Paese di Wa, e tutte le tematiche legate all’oppressione dei più deboli vittime della tirannia dei potenti è al centro delle vicende. Lo scontro tra Oden e Kaido è tra i più drammatici e commoventi della serie, soprattutto per il suo epilogo. Oden è tra i personaggi più incredibili e forti e l’unico ad aver ferito pesantemente l’imperatore. È anche tra i più carismatici che si fa carico di tutte le sofferenze per proteggere Wa.

Va incontro a una condanna a morte disumana. Insieme ai suoi nove samurai, è condannato a bollire. Ma non smette mai di combattere, infatti per un’ora sorregge i nove foderi rossi su una tavola di legno in modo da salvarli.

1) RUFY VS KAIDO

Questa è la battaglia più recente e più lunga di One Piece. Nell’affrontare uno dei quattro Imperatori Rufy dimostra la sua testardaggine e anche la sua noncuranza del pericolo, nonostante sia stato messo al tappeto più volte da Kaido. La svolta arriva quando risveglia il Gear Fifth, che lo porta allo stesso livello del nemico.

Quello che commuove di questo scontro è la promessa che Rufy ha mantenuto al popolo di Wa, dimostrando quanto sia un uomo di parola nonostante sia un pirata. Aveva promesso che tutti gli abitanti dell’isola avrebbero mangiato a sazietà tutti i giorni, liberandoli dall’ opprimente condizione di vita imposta dallo Shogun Orochi.