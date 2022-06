I 10 migliori manga Shonen da leggere sono difficili da individuare in quanto si tratta di un target molto vasto non solo per la quantità di opere realizzate e in corso, ma anche per via dei diversi generi che lo differenziano.

Il termine giapponese Shonen, letteralmente “ragazzo”, indica i fumetti originari del Giappone che abbraccia una fascia d’età di lettori prevalentemente adolescenziale. Si tratta di una tipologia di manga principalmente letta, infatti la rivista più importante e famosa in Giappone e in tutto il mondo si chiama proprio Weekly Shonen Jump.

La caratteristiche del manga sono principalmente legate a protagonisti maschili che hanno un obiettivo ben chiaro. Per raggiungerlo sono disposti a tutto anche a superare prove pericolose e sconvolgenti.

Quando si parla di questa forma di intrattenimento, o ci si avvicina per la prima volta, bisogna sapere che il padre del manga Shonen è Osamu Tezuka, celebre mangaka di Dororo e Astro Boy.

In questo articolo, poiché si tratta di un territorio estremamente vasto, presenteremo i 10 migliori manga Shonen da leggere cercando di proporre opere imperdibili che sono state accolte con successo in Italia.

I 10 migliori manga Shonen da leggere

One Piece – Eiichiro Oda Dragon Ball– Akira Toriyama Bleach – Tite Kubo Fullmetal Alchemist– Hiromu Arakawa Hunter x Hunter – Yoshihiro Togashi Demon Slayer – Koyoharu Gotoge L’Attacco dei Giganti – Hajime Isayama My Hero Academia – Kohei Horikoshi Death Note – Takeshi Obata, Tsugumi Ohba The Promised Neverland – Kaiu Shirai , Posuka Demizu

10) THE PROMISED NEVERLAND (2016 – 2020)

Leggere questo manga è un’esperienza. Per gli amanti della suspense è il manga perfetto. Emma, la protagonista, deve scappare con tutti i suoi amici, bambini, da una fattoria che alleva gli esseri umani per poi darli in pasto ai demoni. Fatta questa scoperta i personaggi progettano la fuga dalla fattoria Grace Field, posto tutt’altro che sicuro. La loro evasione lascia spazio all’ansia, alla paura, al pericolo e alle conseguenze strazianti che fanno parte di questo manga.

9) DEATH NOTE (2017-2022)

Parliamo di uno dei maggiori manga di successo che mette in risalto tematiche crude all’interno della società tutt’ora attuali. Al centro delle vicende c’è Light, il protagonista il quale non possiede i tratti distintivi dell’eroe. Commette infatti dei veri e propri crimini e in questo modo è difficile simpatizzare per lui. Tuttavia lo rendono al tempo stesso più umano e credibile. Il tema principale è la giustizia e rendere il mondo un posto migliore, solo che i mezzi per farlo sono ai limiti dell’umanità.

8) MY HERO ACADEMIA (2016 – in corso)

Masashi Kishimoto lo considera l’erede spirituale di Naruto e questo potrebbe benissimo bastare per incentivare alla lettura di My Hero Academia. Ha tutte le caratteristiche shonen con Izuku Midoriya che ha il sogno di diventare in eroe professionista e che mostra tutta la sua tenacia per riuscirci anche se nasce senza quirk, abilità speciali innate imprescindibili per svolgere tale professione.

7) L’ATTACCO DEI GIGANTI (2009 – 2021)

In assoluto è un manga imperdibile, un must per tutti gli amanti di storie dark fantasy e post apocalittiche. C’è pochissimo spazio ai momenti di gioia, sovrastati da atmosfere cupe, strazianti e tragiche. Il senso di impotenza è quasi sempre dominante e i colpi di scena sono incredibili. In questa storia il mondo è popolato da giganti che mangiano esseri umani. Eren, il protagonista, ha giurato di sterminarli tutti per vendicare sua madre, mangiata da un gigante.

6) DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA (2016 – 2020)

Il successo che ha riscosso questo manga è sbalorditivo, e lo porta ad essere considerato il migliore degli ultimi anni. È uno dei manga shonen da leggere assolutamente poiché c’è un mix intenso di scontri violenti tra demoni e lealtà sia tra gli eroi che i villain. Inoltre l’aspetto dominante è quello del legame di sangue indissolubile tra Tanjiro e Nezuko.

5) HUNTER X HUNTER (1998 – in corso)

Rientra tra i manga shonen più popolari di tutti i tempi e nonostante i problemi di salute di Togashi che rendono la serializzazione irregolare, rientra tra i 10 manga assolutamente da leggere. Ciò che è particolarmente interessante è che i villain sono anche unici e attraenti così come gli amici di Gon.

4) FULLMETAL ALCHEMIST (2001 – 2010)

Risulta essere la settima opera più venduta al mondo e tra i manga shonen più iconici in Giappone. Nonostante il target sia fondamentalmente shonen, va sopra la media. I fratelli Elric non vogliono ricercare vendetta o essere i più forti ma vogliono liberarsi dei peccati commessi in passato. Il manga bilancia perfettamente i momenti comici e quelli più drammatici e ricchi d’azione, che si basano su tattica e intelligenza.

3) BLEACH (2001 – 2016)

Il manga di Kubo è tra i più venduti al mondo ed è tra i migliori del genere soprannaturale in circolazione. Vincitore del prestigioso Premio Shogakukan per i manga, l’opera è un mix ben dosato di azione, combattimento, momenti un po’ comici, il tutto unito a una crescita e un’evoluzione dei personaggi che non riguarda solo il protagonista, Ichigo.

2) DRAGON BALL (1984 – 1995)

Goku è il personaggio più popolare in Italia, oltre che nel mondo, infatti rappresenta il manga shonen in tutte le sue peculiarità: forza fisica, umorismo, spirito competitivo e senso della giustizia. Si tratta del manga che ha segnato, e continua a farlo, generazioni di lettori e che ha anche ispirato moltissimi mangaka che hanno riscosso successo con i loro manga.

1) ONE PIECE (1997 – in corso)

One Piece è il manga di cui si continuerà a parlare di generazione in generazione. Battaglie e scontri memorabili, senso di appartenenza dei personaggi alla propria ciurma e misteri avvolti nell’ombra accompagnano le avventure di Rufy che vuole diventare il Re dei Pirati. È il manga ad aver venduto di più al mondo, con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022. Rappresenta il maggiore esponente manga shonen d’azione e d’avventura.