Dragon Ball Super: svelati i limiti dell’Ultra Ego di Vegeta

Il manga di Dragon Ball Super prosegue la battaglia incessante tra Goku e Vegeta contro Gas e molte sono state le novità. Ora l’ultimo capitolo mostra Vegeta spingersi oltre il limite, rivelando il limite critico che l’Ultra Ego non può ancora superare.

Quando Vegeta ha debuttato per la prima volta con il suo Ultra Ego nella lotta contro Granolah all’inizio dell’arco narrativo, affermava che aveva raggiunto da solo tale livello.

Quindi era la prima volta che era riuscito a usare la nuova trasformazione in un combattimento vero. Oggi riportiamo un aggiornamento sui limiti dell’Ultra Ego, legata a una debolezza piuttosto grande che si accumula sui danni che portano ad un aumento di potenza. Quindi man mano che guadagna forza, il fisico ne risente indebolendosi.

All’inizio della rivincita contro Gas, sia Goku che Vegeta riescono a guarire e a tornare alla loro piena potenza. C’era la speranza che Vegeta avrebbe fatto meglio con l’Ultra Ego poiché non solo aveva più esperienza dallo scontro contro Granolah, ma era tornato con molta più forza. Ma il potere di Gas ha anche danneggiato Vegeta a tal punto da rendere il suo Ultra Ego molto forte, probabilmente troppo. Di fatto Vegeta ha raggiunto un nuovo pericoloso limite.

Il capitolo 85 di Dragon Ball Super dà il via al combattimento contro Gas. Vegeta riesce ad avere la meglio per la prima metà per guadagnare tempo e permettere a Goku di capire meglio l’uso dell’Ultra Istinto. È qui che l’Ultra Ego di Vegeta diventa molto più forte. Infatti mentre il principe dei Saiyan accoglie favorevolmente il danno per l’aumento di potenza, è anche qualcosa a cui si rifiuta di rinunciare.

È perfettamente consapevole del fatto che i danni che riceve lo stanno mettendo in difficoltà. Tuttavia allo stesso tempo instilla paura in Gas a causa dei suoi incessanti sforzi per la distruzione con la forma.

Infatti, Vegeta spinge ancora più in là di quanto il suo corpo possa reggere, finendo per perdere i sensi mentre si apprestava a colpire Gas con un pugno.