One Piece: Ryugukyu mostra un assaggio del suo potere

Con la conclusione del lunghissimo arco di Wano di One Piece, i lettori dovranno aspettare un mese prima che le avventure di Rufy e la sua ciurma facciano ritorno. Infatti Oda in questo mese di pausa riorganizzerà le sue idee per mettere in atto l’arco finale narratico della serie!

La fine delle ostilità di Wano hanno visto due dei quattro imperatori, Kaido e Big Mom cadere per mano di Rufy e dei suoi potenti alleati. Cappello di Paglia ora, dopo aver battuto Kaido, è diventato il nuovo Imperatore del mare con la sua taglia che ora è aumentata notevolmente.

Ora però pare che una nuova forza della natura sia destinata a sfidare la ciurma di Cappello di Paglia.

Parliamo di Ryokugyu, il quale mostra il suo nuovo devastante potere ad alcuni degli sfortunati componenti dei Pirati Bestia, inclusi personaggi del calibro di King e Queen. Pare che Ryokugyu assorba la loro energia vitale attraverso una serie di viticci che si estendono dalla punta delle sue dita.

Al momento non possiamo fornire informazioni precise su quale frutto del diavolo abbia mangiato quest’ammiraglio e sulla sua natura per ottenere queste abilità. Ryokugyu comunque dimostra che il suo potere è in grado di inabilitare alcuni dei membri più forti dell’equipaggio di Kaido.

In tutto l’Arco di Wano, la marina non ha svolto nessun ruolo determinante nella battaglia tra i Pirati Bestia e i pirati della peggiore generazione. Tuttavia pare che avranno sicuramente coinvolti nell’Arco Finale del manga.

Con Rufy attualmente uno dei pirati più ricercati al mondo, Ryokugyu conferma che sta cercando di porre fine all’attuale viaggio di Monkey D. Rufy. Così facendo vuole impedirgli di diventare il Re dei Pirati, che è il suo obiettivo iniziale, “prendendogli la testa”.

Gli appassionati della serie dovranno aspettarsi moltissimi colpi di scena. Sicuramente l’ultima trasformazione di Rufy, Gear Fifth, è destinata a mostrarsi ancora in futuro nell’arco finale di One Piece.