Dragon Ball Super: Androide 21 diventa finalmente canonico

Dragon Ball Super continua a riscuotere tanto successo dopo il debutto del film Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone. Chiaramente dopo la sua proiezione molti dettagli sul film sono emersi. Oggi riportiamo infatti che Androide 21 diventa un personaggio canonico nella serie.

Tutti gli appassionati sono riusciti a scoprire questo dettaglio quando Toei Animation ha rilasciato i primi cinque minuti del film. In questa occasione è possibile infatti assistere a uno speciale flashback prima che i riflettori si spostino sull’Armata del Fiocco Rosso. Durante questa parte del film, spunta Dr. Hedo, uno dei villain principali del film che ha creato Gamma 1 e Gamma 2, e si apprende un curioso dettaglio sul suo albero genealogico.

L’aggiornamento è stato condiviso dall’insider DBSChronicles direttamente sulla propria pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

OFFICIALLY REVEALED! Vomi, Dr. Gero's deceased wife.

Gevo, Dr. Gero's son who he modelled #16 after. He was an RR Army soldier too. Good day for Android 21 fans! 🥳🔥#DragonBallSuperSuperHero pic.twitter.com/4B7RsZm6wW — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) June 24, 2022

Secondo l’anime, Dr. Hedo è il nipote di Vomi, un nome dato alla donna che ha ispirato l’Androide 21. Si scopre che la donna era sposata con il dottor Gero e che ha lavorato con l’Armata del Fiocco Rosso qualche tempo prima di Goku.

Dopo che Vomi e Gero si sono sposati, hanno avuto un figlio di nome Gevo che è diventato il modello per C-16. Tuttavia, la madre e il figlio perdono la vita. Questa disgrazia ha spinto Gero a ricreare la sua famiglia come androidi.

Tutto questo è sicuramente sorprendente in quanto si fa più chiarezza sul passato di Dr. Gero. Androide 21, ricordiamo, ha fatto il suo debutto in Dragon Ball FighterZ. Il gioco ha seguito la scienziata mentre metteva insieme i resti di C-16 nella speranza di riportarlo in vita esattamente come quando era umano. Ovviamente, le cose non vanno per il verso giusto, quando l’androide inizia a combattere con il suo lato buono.

Da quando Dragon Ball FighterZ ha introdotto Androide 21 ai fan, hanno chiesto a gran voce che l’anime lo rendesse canonico. Ora, sembra che la serie abbia fatto proprio questo.