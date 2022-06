Dragon Ball Super: Super Hero: spiegato il punto canonico al film

Il produttore del nuovo film di Dragon Ball, Dragon Ball Super: Super Hero, ha spiegato con alcuni nuovi dettagli in quale punto il film sia canonico al manga.

Dopo il suo annuncio molti fan si sono domandati come il film si sarebbe adattato alla sequenza temporale generale del franchise.

Si scopre che Akira Toriyama ha iniziato a lavorare al film poco prima che Dragon Ball Super: Broly uscisse nei cinema.

In un’intervista rilasciata sulla rivista V-Jump di Shueisha per celebrare l’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero e l’ultimo capitolo della serie manga, Akio Iyoku ha spiegato dove Dragon Ball Super: Super Hero diventa canonico al manga.

Iyoku ha spiegato che il film e il manga sono in realtà su un set di storie in “parallelo” con la libertà di sperimentare su ognuno di questi.

L’aggiornamento viene condiviso dall’insider Cipher_db direttamente sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

On DBS film and manga continuity (full translation of answer) pic.twitter.com/8xau3Wh1Qg — Ian (@Cipher_db) June 21, 2022

Iyoku esordisce dicendo che “tra questo film e il manga di Toyotaro, al momento abbiamo due battute di Dragon Ball Super in esecuzione”. Afferma che il film è stato scritto esclusivamente come un sequel di Dragon Ball Super: Broly.

L’obiettivo con Dragon Ball Super: Super Hero era raccogliere e soddisfare le aspettative di tutti coloro che seguono Dragon Ball. Iyoku poi spiegato come il film si collega alle vicende del manga.

Nella storia continua di Goku e Vegeta ci saranno nuovi nemici forti e nuove storie ed eventi che continueranno a progredire. D’altronde Toriyama, oltre ad essersi dedicato molto al film, supervisiona diligentemente le trame del manga.

Di conseguenza è come se ci fossero eventi in parallelo. “In termini di posizionamento della timeline, cerchiamo di non costruire le cose in modo troppo rigoroso. Vorremmo lasciare dei margini nella storia, per consentire una maggiore grado di libertà“, confessa Iyoku.

Quindi Iyoku fornisce un esempio di come entrambe le versioni possono manifestarsi: “Per esempio, Broly stesso era un personaggio originale dell’anime, successivamente portato nella serie principale da Toriyama stesso.

Sono questi i tipi di margini a cui fa riferimento Iyoku e conclude dicendo che “Le cose sono più interessanti in questo modo“.

Dunque non c’è un punto canonico con il film, ma non ha escluso che un personaggio, come è successo a Broly, potrebbe fare il suo ingresso nel manga. Dopotutto dipende moltissimo da Akira Toriyama.