One Piece: Il Gear Fifth potrebbe sconfiggere un Super Saiyan?

One Piece nelle battute finali della saga di Wano ha introdotto numerose novità, tra le quali alcuni segreti sul Devil Fruit di Luffy.

Durante lo scontro con Kaido il pirata ha Risvegliato il vero potere del suo frutto, che a quanto pare è associato al Dio Sole, una Divinità a tutti gli effetti.

Questo ha condotto a varie teorie al riguardo, e il fattore scatenante a proposito dello sviluppo di tale potere è diventato uno degli argomenti più discussi di sempre.

Cappello di Paglia è infatti riuscito a sconfiggere definitivamente Kaido grazie a questi poteri, ragion per cui un confronto con i personaggi più potenti è dovuto.

Come ben sappiamo questo Gear Fifth mescola tutte le peculiarità delle forme precedenti, permettendo a Luffy di gonfiarsi e manipolarsi senza limiti.

Sostanzialmente non esplode mai e il suo corpo diventa elastico e flessibile permettendogli distorcere e trasformare la materia intorno a lui a suo piacimento.

Nelle scene di combattimento infatti, notiamo addirittura il pirata scagliare un fulmine preso dal cielo contro Kaido, con una leggerezza disarmante.

Come tutti i vantaggi presenti all’interno dei Battle Shonen, anche questa forma ha dei limiti e col passare del tempo Luffy perde potenza e velocità, proprio come accade anche a Goku.

L’aumento della potenza misto al fatto che sia Goku che Luffy non maneggiano ancora a pieno i loro poteri permette di confrontarli concedendo il benefico del dubbio agli appassionati.

Il confronto con il Saiyan sembra impari, dato che quest’ultimo proviene da un altro pianeta ed ha alcuni assi nella manica a cui il pirata non ha accesso.

La maestria del personaggio nelle arti marziali potrebbe essere davvero un problema per Luffy, specie se consideriamo le varie evoluzioni e trasformazioni a cui Goku può accedere.

Inoltre la potenza dei Saiyan può crescere e variare anche durante il combattimento, dato che la consapevolezza può donare al guerriero un Ki altamente potente e in continua evoluzione.

Entrambi posseggono abilità “Divine”!

Da come abbiamo visto però, anche Luffy non ha ancora scoperto pienamente il suo potere, e nello scontro con Kaido Mugiwara ha sbloccato delle abilità e un livello che è cresciuto nel corso della lotta.

Anche questo è un vantaggio che potrebbe sfruttare in uno scontro potenziale con Goku, che dalla sua ha un deficit riguardante il controllo e i minuti concessi dal suo Ultra Istinto.

Come ben sapete il guerriero non ha ancora perfezionato la sua nuova forma più potente, mentre Luffy l’ha appena risvegliata e le doti sono ancora misteriose, senza considerare i limiti di entrambi nelle loro forme e trasformazioni massime.

D’altro canto nonostante in One Piece non sia stato fatto accenno di Divinità o poteri inerenti al divino, senza ombra di dubbio il il frutto Homo Homo modello Nika come curva di potenza crescente ha un potenziale incredibile e ancora nascosto.

Ricordiamo il timore del Governo Mondiale verso questo frutto, che sul finire della saga di Wano ha avuto il tanto temuto Risveglio. Quindi su questo sia Goku che Luffy potrebbero essere alla pari.

Passiamo al fattore attacchi, una delle cose più importanti dello scontro anche se spesso non è la centralità delle battaglia.

Il set di Goku è impressionante e la sola Kamehameha come ben sappiamo potrebbe spazzare un intero Pianeta. Ma riuscirebbe a distruggere un pirata come Luffy?

Spesso dimentichiamo la resistenza infinita del Devil Fruit mangiato dal Capitano dei Mugiwara che a conti fatti sembra indistruttibile a livello corporeo, proprio come succedeva con Majin Buu, anche se quest’ultimo finiva spesso a brandelli.

Una delle abilità ancora non rivelate del frutto Homo Homo potrebbe essere questa, ovvero che Luffy avendo un corpo fatto di gomma non può essere distrutto in alcun modo, nonostante possa ferirsi e via discorrendo.

La potenza di Goku sembra sempre essere superiore, ma alla fine dei conti quanto conosciamo del Gear Fifth? Praticamente poco e niente.

Alcuni degli attacchi sferrati contro Kaido probabilmente non metterebbero in difficoltà Goku, ma allo stesso tempo non possiamo di certo dare per scontato una sconfitta del pirata di One Piece.

Luffy ha una determinazione innaturale e fuori dalle righe che forse supera quella di Goku è anche questo è un fattore rilevante, insieme al fatto che il pirata nello scontro con Kaido è addirittura morto e successivamente resuscitato.

Alla fine dei conti nonostante non sia un bilanciamento perfetto di certo Goku potrebbe avere filo da torcere e non potrebbe di certo sconfiggere facilmente il Gear Fifth.

Nonostante i Power-Up forse il pirata parte in svantaggio ma le abilità discusse fino a questo momento e l’enorme mistero che ancora aleggia dietro il frutto potrebbero dirla lunga su un potenziale scontro.

A detta dei fan i personaggi di Dragon Ball sono un passo avanti a tutti i guerrieri degli altri Battle Shonen, ma se si analizzano fatti e situazioni potrebbe non essere così.

Voi cosa ne pensate? Come uscirebbe il potente Saiyan da uno scontro con un testardo e “gommoso” Luffy?