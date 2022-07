One Piece: svelati gli sketch iniziali della forma ibrida di Kaido

Kaido è tra i villain più potenti e pericolosi di One Piece. Il Capitano dei Pirati Bestia ha tenuto il paese di Wano nel palmo della sua mano per anni. Il mangaka Eiichiro Oda sta rilasciando alcuni sketch originariamente previsti per la saga, e dei disegni recenti danno l’idea di come sarebbe stata la forma ibrida di Kaido.

L’Imperatore dei mari è uno dei nemici più forti, se non il più forte, che Monkey D. Rufy ha affrontato per avvicinarsi al suo sogno di diventare il Re dei Pirati.

Il protagonista della serie non ha avuto vita facile, andando al tappeto moltissime volte contro la forma di drago del Pirata Bestia. Durante la battaglia della Guerra per Wano, Kaido ha rivelato una forma ibrida in cui combinava la sua forma umana con quella del drago.

Nella lotta contro Rufy, la forza schiacciante di Kaido ha permesso a Cappello di Paglia di risvegliare la sua nuova trasformazione in Gear Fifth. Questo ha permesso di svelare anche alcuni segreti legati al frutto del Diavolo.

I design originali di Eiichiro Oda per la forma ibrida di Kaido sembravano molto diversi da quelli che abbiamo visto sia nel manga che nell’anime. L’aggiornamento dello sketch iniziale è condiviso dall’insider Soul_StormOP e di seguito ne condividiamo il contenuto:

Early concepts of Kaido’s Hybrid Form. It looks so sick dude this could’ve been his awakened form. F. #ONEPIECE pic.twitter.com/tO6ZZTZd2l — ⚡️ Soulstorm ⚡️ CW: ReZero (@Soul_StormOP) June 29, 2022

Si può notare come il mangaka originariamente aveva attribuito al capitano dei Pirati Bestia un collo lungo e una testa più simile a un drago che combinava definitivamente la forma umana con quella di drago.

L’arco narrativo di Wano è giunto al termine e Eiichiro Oda sta attualmente lavorando alla saga finale di One Piece. Al momento non ci sono notizie circa il numero esatto di capitoli dell’arco narrativo finale, ma il manga è in pausa in modo che Oda ci lavori su al meglio.

Un altro appuntamento a cui tutti gli appassionati della serie non possono mancare è One Piece Film: Red, che sarà incentrato sulla vita di Shanks e sua figlia Uta. Il film debutterà in Giappone il 6 agosto 2022.