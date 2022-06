One Piece Film: Red: un villain importante sarà presente nel film

One Piece Film: Red riporterà un villain molto importante nella serie, con il manga che sta preparando tutti i suoi appassionati all’arco narrativo finale del manga.

È un momento che prima o poi sarebbe arrivato ma dopo oltre vent’anni di serializzazione sembrava ancora lontano. Oda infatti si prenderà un mese di pausa per poter lavorare sulla conclusione delle avventure di Rufy e della sua ciurma.

Ci sono però altri programmi riguardanti la serie di Oda e parliamo del nuovo lungometraggio One Piece Film: Red. Il quindicesimo film, che celebra la trasmissione dell’episodio 1000 della serie animata, si focalizzerà su uno dei quattro imperatori, Shanks “il Rosso” e sulla sua vita piuttosto misteriosa.

Oggi riportiamo una novità relativa a un villain contro cui Rufy ha combattuto davvero forte e ostico. L’aggiornamento è stato condiviso dall’insider OP_FILMRED direttamente sulla propria pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si vede si tratta di uno dei pirati della ciurma di Big Mom, Charlotte Katakuri, un importante antagonista durante l’arco di Cake Island.

Nel manga Katakuri non è intervenuto nell’arco di Wano mentre sua madre, Big Mom, si è unita a Kaido nel tentativo di vendicarsi di Rufy.

Lo staff ufficiale di One Piece, ha condiviso dunque il design di Charlotte Katakuri, insieme a Forno e Brulee, all’interno di One Piece Film: Red. Il quindicesimo lungometraggio farà il suo debutto nei cinema in Giappone il 6 agosto e di seguito ne riportiamo la sinossi: