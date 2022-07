I manga Shonen sono manga indirizzati principalmente a un pubblico di ragazzini e rappresentano la fetta più importante di lettori. Come si può ormai ben sapere, si parla di una tipologia di manga in cui al centro delle vicende c’è il protagonista che si impegna per raggiungere il suo obiettivo e si rende protagonista di tante battaglie spettacolari.

Tra i manga Shonen più famosi ricordiamo Dragon Ball e One Piece, che hanno fatto in modo che questa forma di intrattenimento giapponese si diffondesse aldilà del paese del Sol Levante. Una delle caratteristiche delle battaglie dei manga per ragazzini sono le abilità speciali. Raggi distruttivi fuoriuscenti dalle dita, mani e anche dalla bocca sono tra le peculiarità principali. Per fare un esempio più preciso, si pensi alla Kamehameha, nota in Italia con il nome “onda energetica”, di Goku o al Rasengan di Naruto o ai poteri di One Piece provocati dal Frutto del Diavolo.

Tuttavia ci sono altri aspetti che rendono i manga Shonen altrettanto interessanti e ci si riferisce alle armi. Di fatto in questa discussione l’obiettivo principale sarà individuare e classificare le 10 armi più potenti nei manga Shonen che probabilmente tutti gli appassionati hanno sognato di avere.

Le 10 armi più potenti nei manga Shonen

Death Note – Death Note Armi Ancestrali – One Piece Dispositivo di manovra tridimensionale – L’Attacco dei Giganti Enma – One Piece Zanpakuto – Bleach Spada Totsuka – Naruto Punisher – Trigun Quinque – Tokyo Ghoul Tessaiga – Inuyasha The Dominator – Psycho-Pass

10) THE DOMINATOR – Psycho-Pass

Si tratta di un’arma speciale in grado di determinare l’identità del suo possessore, richiedendo l’autenticazione e la connessione wireless al Sibyl System per poter operare. Quest’arma risponde solo all’utente a cui è intestata. Questa è un’ottima caratteristica considerando la sua potenza.

Sono le armi preferite degli ufficiali di ispezione e applicazione. Sono dotati di un’intera lista di modalità, alcune delle quali hanno la capacità di far scoppiare letteralmente i loro bersagli come un palloncino. La caratteristica chiave del Dominator è leggere la stabilità mentale del bersaglio.

9) TESSAIGA – Inuyasha

È una spada potentissima, nonché arma principale di Inuyasha, forgiata dal fabbro Totosai con una zanna del padre del protagonista. La Tessaiga non solo può cambiare forma, ma questa spada demoniaca è dotata di numerose abilità speciali, tra cui abilità essere in grado di creare barriere per deviare i nemici e consentire a chi la impugna di lanciare potenti attacchi come il caratteristico Wind Scar Attack.

Il fodero della spada, ricavato da un albero magico, permette di assorbire una certa quantità di attacchi sia energetici che fisici. Nessun demone completo può toccarla senza ustionarsi.

8) QUINQUE – Tokyo Ghoul

Si tratta di un’arma che viene creata dal Kakou (involucro lucente) di un Ghoul. Il Quinque rilascia degli impulsi elettrici che stimolano l’involucro, contenuto all’interno di essa, per rilasciare e controllare il Kagune. Quest’arma letale può assumere varie forme come asce, pistole, scudi o lame.

Una differenza fra il Quinque e il Kagune è che il primo, a differenza di quest’ultimo, non può cambiare forma, ne immagazzinare o assorbire più Cellule Rc, cellule dalla forma molto simile a quella di un feto raggomitolato.

7) PUNISHER – Trigun

È una grossa pistola a forma di croce impugnata dai migliori membri del Eye of Michael e quella più comunemente vista appartiene a Nicholas D. Wolfwood. La sua Punisher assomiglia a un enorme crocifisso e ciascuna estremità della croce rappresenta un’arma unica e letale. Con una mitragliatrice su un’estremità, un lanciarazzi dall’altra e 4 pistole su entrambi i lati, the Punisher rimane una vera potenza offensiva.

6) SPADA TOTSUKA – Naruto

Questa è un’arma speciale unicamente in possesso del Susanoo di Itachi Uchiha. Il potere della spada Totsuka è quello di sigillare un nemico infilzandone il corpo. In seguito a questo il nemico verrà risucchiato attraverso la lama che poi si ritirerà riassumendo assieme al malcalpitato una forma liquida che andrà a rientrare nel manico della spada, che ha la forma di una bottiglia di Saké. Grazie a quest’arma Itachi ha potuto eliminare Orochimaru.

5) ZANPAKUTO – Bleach

Nel mondo di Bleach, la Zanpakuto è l’arma principale degli Shinigami. Ogni Shinigami ha una versione base di quest’arma. Sebbene le loro forme base appaiano spesso come normali katana giapponesi, possono assumere molte forme e dimensioni diverse quando lo shinigami riesce a risvegliarne lo spirito. Una Zanpakuto ha la capacità di purificare gli spiriti corrotti conosciuti come hollow. Quando uno Shinigami apprende il nome della sua arma, questa può stabilire una connessione con il suo proprietario e il suo potere può crescere fino a raggiungere proporzioni sconvolgenti.

4) ENMA – One Piece

Parliamo di una delle katane più devastanti del cacciatore di taglie, Roronoa Zoro. Un tempo quest’arma incredibile apparteneva al leggendario Kozuki Oden che impugnandola con un’altra spada devastante, la Hame no Habakiri, ha ferito pesantemente Kaido. Enma è tra le migliori spade del mondo, infatti Kozaburo ha affermato che è la sua migliore creazione. Hitetsu afferma che essa può tagliare persino l’inferno.

3) DISPOSITIVO DI MANOVRA TRIDIMENSIONALE – L’Attacco dei Giganti

Progettato dagli Eldiani che vivevano all’interno delle loro mura, è virtualmente impeccabile nella sua capacità di aiutare gli umani a uccidere i Giganti. L’apparato offre ai soldati dell’Armata Ricognitiva un’agilità superiore di quella che avrebbero normalmente. Questo sistema di movimento permette ai soldati di combattere e abbattere i giganti in modo di avvicinarsi alla nuca, il loro punto mortale. Ha la parte posteriore del collo, con le lame allacciate all’ingranaggio.

2) ARMI ANCESTRALI – One Piece

Le armi ancestrali sono la ragione addotta dal governo mondiale per vietare l’esplorazione del Secolo del Vuoto, poiché temono che il solo essere a conoscenza dell’esistenza di queste armi possa causare una guerra mondiale. Le armi ancestrali di One Piece sono tre armi in grado di provocare una distruzione di massa, e sono chiamate Pluton, Poseidone e Urano. Ognuna di queste portano il nome di un antico dio romano/greco per i loro poteri divini. Le armi non si limitano ai soli oggetti non viventi, ma comprendono anche esseri animati.

1) DEATH NOTE – Death Note

L’arma resa famosa da Light Yagami nella serie che ha il potenziale per devastare l’intero pianeta. In origine, un taccuino brandito dagli Dei della morte (shinigami), per mantenere la loro forza vitale inserendo nomi umani. Tuttavia, quando cade nelle mani del protagonista, Light Yagami, il Death Note diventa una macchina di omicidio di massa di proporzioni epiche, risucchiando la società in una spirale discendente di ansia e paura paralizzanti. Light di fatto si pone l’obiettivo di sfruttarne il potere devastante per ripulire il mondo dalla criminalità, diventando lui stesso il nemico da eliminare.