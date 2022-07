Trigun Stampede è il reboot di Crunchyroll che riporterà in auge un classico senza tempo in una veste tutta nuova.

Dopo alcune settimane di silenzio nuovi poster e nuovi annunci riguardanti l’anime reboot hanno mostrato un primo sguardo a quello che sarà il nuovo design di Vash the Stampede per la nuova serie.

Ricordiamo che il manga originale è di Yasuhiro Nightow. Quest’ultimo è stato “onorato” da una serie anime dedicata e da un film negli ’90, e nonostante il successo i fan sono stati comunque sorpresi del ritorno.

Durante i primi mesi del 2022 è stato annunciato che il franchise stava per tornare con una serie in CGI gestita da Studio Orange, il team produttivo dietro Land of the Lustrous, Beastars e altri.

Studio Orange e Crunchyroll hanno parlato di Trigun Stampede all’Anime Expo di quest’anno e come accennato in precedenza è stato mostrato il nuovo design del personaggio.

Prevista in uscita per il prossimo anno, questa nuova serie presenta una nuova versione di Vash rispetto a quella che i fan hanno visto in azione con l’originale.

Trigun Stampede: svelato il nuovo design di Vash!

WANTED

――――――――――

VASH THE STAMPEDE

――――――――――

ALIVE

――――――――――

$$6,000,000 Original New Anime in 2023

Disaster warning! The Humanoid Typhoon is coming!#TRIGUN pic.twitter.com/uNYKIcucTE — 『TRIGUN STAMPEDE』アニメ公式 (@trigun_anime) July 3, 2022

Anche il creatore del manga Yasuhiro Nightow parteciperà al progetto. Trigun Stampede sarà diretto da Kenji Muto dello Studio Orange.

Kouji Tajima si occuperà del design dei personaggi e dei concept e le prime aggiunte al cast includono:

Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke di Demon Slayer) nel ruolo di Vash the Stampede, Tomoyo Kurosawa (Land of the Lustrous) nel ruolo del giovane Vash, Junya Ikeda (Gokai Silver in Kaizoku Sentai Gokaiger) nel ruolo di Knives Millions.

Yumiri Hanamori (Laid-Back Camp) nel ruolo del giovane Knives e Maaya Sakamoto (Echidna in Re: Zero -Starting Life in Another World-) nel ruolo di Rem Saverem.

“Vash the Stampede è un pistolero abile e pericoloso che si aggira per le strade deserte della serie, distruggendo tutto quello che gli capita a tiro.

Per essere un fuorilegge con una fama del genere però, non ci sono prove che abbia ucciso qualcuno effettivamente.

Anzi, il personaggio sembra essere un pacifista più che un violento. Vash ha sicuramente molto di più di quanto la sua reputazione lasci intendere”.

Cosa ne pensate del nuovo design di Vash the Stampede per la nuova serie anime di Trigun? Vi piace la piega di Trigun Stampede finora?