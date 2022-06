È stato svelato che la nuova serie anime reboot dedicata a Trigun è in lavorazione da molto tempo ormai, e intanto si prepara al grande debutto nel 2023.

L’annuncio è arrivato a sorpresa e il manga di Yasuhiro Nightow avrà nuova linfa vitale sul piccolo schermo, grazie allo studio Orange.

Lo studio ha realizzato in computer grafica progetti recenti come Beastars, Godzilla Singular Point, Land of the Lustrous e altri ancora.

Ora il team si prepara ad accogliere una serie davvero importante per il medium, specie durante gli anni novanta.

Sebbene Trigun abbia avuto un adattamento anime superbo negli anni ’90, e un film dedicato che ha riscosso un buon successo, il tutto si è fermato in quel momento.

Ora, appunto, data la nuova mole di appassionati si è deciso di rilanciare il franchise con Trigun Stampede.

Sono state condivise poche informazioni al riguardo, e alcune sono state già accennate come lo studio di produzione e la data approssimativa.

Secondo un post del produttore Kiyotaka Waki, la serie è in fase di progettazione dal 2017:

Trigun: la produzione dell’anime è iniziata prima del previsto

Nell’evidenziare la sua trepidanza per Trigun Stampede, Waki ha svelato che le prime riunioni per la serie sono avvenute nel 2017.

Questo è un piccolo dettaglio che mostra la serie sotto una nuova luce, anche se non abbiamo ancora ulteriori news.

Non dobbiamo aspettare molto però, dato che la serie sarà protagonista del panel di Studio Orange all’imminente convention Anime Expo nel fine settimana.

Infatti il 2 luglio presso il JW Marriott Hotel di Los Angeles, durante la convention, il panel di Trigun Stampede vedrà la partecipazione non solo di Kiyotaka Waki in rappresentanza dello Studio Orange e del produttore Yoshihiro Watanabe, ma anche del creatore della serie originale Yasuhiro Nightow, del disegnatore Kouji Tajima e del produttore della Toho Katsuhiro Takei, che forniranno i primi dettagli sulla produzione del nuovo anime.

Sicuramente i fan hanno già preparato le prime domande da porre.

Cosa ne pensate del ritorno di Trigun con una nuova serie anime? Cosa ne pensate del fatto che sia in lavorazione da ormai cinque anni, in totale mistero?