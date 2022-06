Trigun: i fan sono già entusiasti del ritorno di Vash The Stampede

A quanto pare l’anime cult sta per tornare, dato che alcuni rumour e indizi non lasciano dubbi.

Oggi è stato condiviso un post riguardante proprio il ritorno dell’anime cult targato 1998, con intorno una nube misteriosa che ha scatenato la gioia e anche la mente degli appassionati del franchise.

Tra le nuove congetture e ipotesi arriva anche un nuovo account Twitter che accenna al ritorno di Vash The Stampede e del franchise anime noto come Trigun, una delle opere più potenti e incisive degli ultimi 30 anni.

Con gli ultimi e nuovi dettagli che saranno rilasciati nel corso delle settimane, l’anime tanto amato dai fan torna alla grande e a quanto pare si mostrerà al pubblico in tutta la sua fierezza ed insieme al protagonista torneranno anche i suoi amici tra cui Wolfwood, Meryl e Milly, per citarne alcuni.

Se non avete notato il nuovo account Twitter che è stato da poco messo online, vi ricordiamo di cercarlo e marcarlo con il nome “6 Million Bounty”, un naming che richiama la taglia sulla testa che aveva il personaggio di Vash The Stampede.

Questo ovviamente potrebbe significare che è in cantiere un nuovo progetto anime per riportare in vita il mondo di Trigun dopo l’adattamento anime originale del 1998, una perla dell’animazione che ormai è entrata nel cuore di tutti gli appassionati di manga e anime.

In calce il post di cui abbiamo parlato, che a quanto pare mostra un manifesto “Wanted” per comunicare qualcosa che sta bollendo in pentola.

Anche se i dettagli su un nuovo adattamento non sono molti, i fan credono e sperano che questa nuova produzione sia più vicina alle vicende del manga, contenente altre storie e altre vicende.

Dato che l’anime ha creato alcune storie diverse per Vash e compagnia, simili a quelle di Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, il pubblico spera in qualcosa di diverso.

In calce seguono una lista di Tweet:

Bring Back The Shades

please bring trigun back so these glasses can be mainstream and easily bought once again pic.twitter.com/EhDQrXyhDi — Denmo (@Mcstronghuge) June 16, 2022

Vash Returns

// “what do you most want to see animated in the new trigun adaptation?” Well pic.twitter.com/hhnqLcDuAY — 𝗭𝗨𝗧𝗧𝗘𝗥 (@bicluminescent) June 16, 2022

Wolfwood For The Win

Can I offer a Wolfwood? Here's a Wolfwood. Freaking out over the Trigun remake rumor. Don't mind me pic.twitter.com/g4AcDfSkHn — missmisery8 @ Earthshine on Webtoon (@miss_misery8) June 13, 2022

Tears of Joy

TRIGUN IS GETTING A NEW ANIME ADAPTATION pic.twitter.com/FLVAzS7Iz6 — Lea (Comm 1/5) 🍁 Yugioh guru (@leario4) June 16, 2022

More Trigun. All The Trigun.

don't stop at a trigun anime. let's do a trigun trilogy. a trigun cinematic universe. a trigun theme park. a trigun island. a trigun planet. — /╲/╭ºoꍘoº╮/╱ (@corpsecrow) June 16, 2022

Hope And Dread

idk if the leaker can be trusted but I'm both hoping and dreading the possibility of a Trigun anime in 2022 pic.twitter.com/2lRidg3RJC — Vash📺🌐 (@Vash_the_Senior) June 8, 2022

Fair Warning

i’m so sorry for the person i’ll become when the new trigun series comes out pic.twitter.com/afrADsUpar — rhiannon (@NEKR0MAGE) June 16, 2022

Can’t Wait