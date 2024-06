Godzilla Minus One raggiunge un nuovo record in streaming su Netflix

All’inizio di questo mese, Godzilla Minus One è apparso a sorpresa su Netflix, offrendo a moltissimi spettatori la possibilità di vedere per la prima volta il film sui kaiju che ha vinto un Premio Oscar. Il film re-immagina il re dei lucertoloni in un Giappone post Seconda Guerra Mondiale e, al momento, non è ancora chiaro se avrà una distribuzione fisica nel mondo. Tuttavia, molti fan dei kaiju non hanno perso tempo a guardarlo su Netflix, contribuendo a far registrare a Godzilla Minus One un record straordinario nel mondo dello streaming.

Mentre Godzilla Minus One è diventato un successo grazie alla sua uscita mondiale nelle sale cinematografiche, il regista Takashi Yamazaki non ha ancora confermato se sia in cantiere un sequel. Chi ha visto il film sa che ci sono stati diversi indizi che lasciano intendere che questa non sarà l’ultima volta che vedremo questa versione del re dei mostri.

Se l’universo sarà ampliato con un “Capitolo 2”, Yamazaki ha lasciato intendere che gli piacerebbe includere altri kaiju per offrire a Godzilla una sfida maggiore rispetto a quella umana. Considerando quanto spaventoso fosse Godzilla in questo recente film, l’aggiunta di creature come King Ghidorah potrebbe rendere la storia ancora più avvincente.

Non sorprende che Godzilla Minus One abbia ottenuto un grande successo sulle piattaforme di streaming, ma il film sui kaiju è riuscito a raggiungere una vetta che nessun altro film ha mai toccato prima. È diventato il primo film in assoluto, kaiju o meno, a diventare contemporaneamente il numero uno sia su Netflix che su iTunes. Come detto in precedenza, non è stato ancora confermato un sequel, ma il vasto successo di questa nuova interpretazione di Godzilla è certamente un buon motivo per considerare una seconda parte.

Se volete un’idea più chiara di Godzilla Minus One, ecco come Netflix descrive il film che è stato acclamato come il migliore con protagonista il re dei mostri: “In questo esplosivo film di fantascienza, un ex pilota da combattimento e un gruppo di veterani difendono il Giappone da un mostro potenziato dal nucleare.

Fonte Comic Book