La Principessa Mononoke ritorna in IMAX e conquista il pubblico

Senza pensare alle polemiche con al centro l’AI, il ritorno della Principessa Mononoke nelle sale in IMAX è stato davvero un successo, confermandosi come una delle pellicole più apprezzate e amate di sempre dal pubblico giapponese (e anche nel resto del mondo ndr). Con Questa nuova edizione in IMAX in appena 330 salone, il film ha incassato 1,2 milioni di dollari al debutto negli Stati Uniti, affermando come accennato il suo valore e posto all’interno del cuore del pubblico.

Questa riedizione della Principessa Mononoke se ci pensiamo non poteva essere più ironico: con la polemica accesa di OpenAI, la forza dell’animazione classica ha affermato la sua importanza, riducendo in mille pezzi tantissime polemiche legata alla sostituzione degli artisti da appunto, AI.

L’immortalità dello Studio Ghibli

Miyazaki ha dimostrato ancora una volta il suo essere profetico. In un documentario del 2016 il regista aveva già parlato della sua posizione riguardo l’intelligenza artificiale. Dopo aver assistito a un’animazione generata da AI appunto, Hayao disse: “Sono veramente disgustato. Se volete davvero creare cose del genere fate pure. Ma io non utilizzerò mai questo genere di tecniche all’interno delle mie opere. Credo sia un insulto alla via stessa”.

Sempre in questo interessante incontro, il regista aggiunse: “Sento che ci stiamo avvicinando alla fine dei tempi. Gli esseri umani stanno perdendo la fiducia in se stessi”. Un giudizio davvero ma davvero severo ma sincero, capace di riflettere ed esprimere una visione profonda della persona, visto che i grandi capolavori li ha sempre fatti l’essere umano, come dimostra il rinnovato successo della Principessa Mononoke.

Il film si pone come una potente riflessione tra uomo, natura e anche progresso. Nel lungometraggio la violenza presente non è mai fine a se stessa ma diventa uno strumento di denuncia. Il fatto importante e che, nonostante sia uscito 30 anni fa riesce ancora ad emozionare e richiamare pubblico in sala, vista anche l’attualità dei temi trattati.

