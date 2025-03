New Thunderbolts*, la serie con l’asterisco come al cinema

A giugno NEW THUNDERBOLTS* riporta in scena la squadra d’azione guidata da Bucky Barnes, attualmente impegnata con il regime del Dottor Destino nella miniserie THUNDERBOLTS: DOOMSTRIKE, aggiungendo l’asterisco al titolo come la controparte cinematografica.

I Thunderbolts, la super-squadra più letale della Marvel, si sono evoluti più volte nel corso degli anni, riunendo improbabili gruppi di criminali riformati, pericolosi antieroi e letali mercenari per fare il lavoro che gli Avengers e gli altri eroi Marvel non possono fare. Questo giugno, sperimentate la loro più grande trasformazione in NEW THUNDERBOLTS* dello scrittore Sam Humphries (UNCANNY X-FORCE) e dell’artista emergente Ton Lima (WEST COAST AVENGERS).

La nuova serie regolare prende il via quando Bucky Barnes e Vedova Nera scoprono una minaccia monumentale per l’Universo Marvel e reclutano un gruppo di individui che non si fermeranno! Si tratta di una formazione radicale, anche per gli standard dei Thunderbolts, che inaugura una nuova e rivoluzionaria era dell’iconica squadra. Portando l’energia caotica e ad alto numero di ottani per cui i Thunderbolts sono conosciuti ai suoi limiti più selvaggi, questo nuovo emozionante titolo viene lanciato giusto in tempo per Thunderbolts* dei Marvel Studios, nelle sale il 2 maggio.

THE WINTER SOLDIER. BLACK WIDOW. CARNAGE. HULK. NAMOR. CLEA. WOLVERINE. Sono i più pericolosi solitari e antieroi dell’Universo Marvel. Niente potrebbe farli lavorare insieme… ma Bucky Barnes e la Vedova Nera ci proveranno.

Alcuni duplicati deviati degli Illuminati stanno minacciando il mondo e, se riusciranno a capire come lavorare insieme, saranno inarrestabili come gli originali. Bucky e Natasha hanno bisogno di alleati disposti a tutto pur di eliminare i duplicati, ma gestire una squadra di assassini e mostri presenta dei pericoli. Benvenuti nei New Thunderbolts* – speriamo che sopravviviate all’esperienza!

Demented duplicates of the Illuminati are threatening the world, and Bucky and Natasha need allies who will do anything to take them out. But wrangling a team of killers and monsters presents its own dangers. Learn more: https://t.co/hJLpc5KH3v 🎨 Variant Cover: Mark Bagley pic.twitter.com/nnZUcdnvFc — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 12, 2025

Sam Humphries ha presentato così la serie:

“Amo ogni iterazione dei Thunderbolts! Sono entusiasta di continuare l’orgogliosa tradizione del franchise, fatta di azione incisiva, personalità da polveriera e sorprese esplosive, in una nuova era. Si tratta di una banda di sette tra i più grandi cazzuti e mine vaganti provenienti da diversi angoli dell’Universo Marvel. Assemblare una super squadra è come invitare la giusta combinazione di ospiti a una cena. Così ho immaginato una cena Marvel pericolosa, disastrosa e scombinata, e ho seguito questa strada.”

Ton Lima ha aggiunto:

“Mi sto divertendo un mondo a lavorare su questo libro con il signor Humphries e la squadra. Guardate questa formazione… è pazzesca. Non sono qui per parlare; passano direttamente all’azione! E questa è la parte più divertente da disegnare. Nessuno di loro è noto per prendersela comoda nel lavoro, quindi non posso farlo nemmeno io.”