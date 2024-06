Sakamoto Holidays: ecco il trailer dello spin-off

Sakamoto Days si prepara a conquistare il mondo degli anime con Netflix e TMS Entertainment che adatteranno la serie creata da Yuto Suzuki. Simile a Spy x Family e Lycoris Recoil, Sakamoto Days mescolerà umorismo e azione per presentare una storia che è rapidamente diventata una delle preferite tra i fan del genere shonen. Grazie al successo ottenuto finora, Taro Sakamoto e i suoi alleati avranno il loro spin-off quest’estate, intitolato Sakamoto Holidays, che offrirà una visione più comica dell’universo della serie.

Sakamoto Holidays è il nome della nuova serie spin-off che aggiungerà nuove sfumature al franchise shonen, presentandosi come una storia di “slice of life” comica che segue i dipendenti del negozio di alimentari mentre partecipano a un “progetto di rivitalizzazione della città”. La creazione di spin-off più umoristici non è una novità per le serie nate su Weekly Shonen Jump. Franchising come My Hero Academia, Kaiju No. 8, Dragon Ball e altri hanno tutti espanso i loro universi con spin-off divertenti.

Il primo capitolo di questo spin-off di Sakamoto arriverà il 4 luglio e sarà realizzato dal creatore della serie Yuto Suzuki insieme a Tetsu Ookawa. Con le serie shonen che spesso vedono un aumento significativo di popolarità una volta che ricevono un adattamento anime, Sakamoto Days potrebbe essere destinato a diventare uno dei prossimi grandi franchise anime della nuova generazione di Weekly Shonen Jump.

Se vuoi recuperare Sakamoto Days prima del suo arrivo su Netflix nel 2025, il manga originale è disponibile sull’app Shonen Jump. Ecco come Weekly Shonen Jump descrive la storia di Taro Sakamoto e le sue giornate trascorse a gestire un negozio di alimentari: “Taro Sakamoto era l’assassino definitivo, temuto dai criminali e ammirato dai sicari. Ma un giorno… Si innamorò! Pensionamento, matrimonio, paternità e poi… Sakamoto ingrassò! Il tizio paffuto che gestisce il negozio di quartiere è in realtà un ex leggendario sicario! Riuscirà a proteggere la sua famiglia dal pericolo? Preparatevi a vivere una nuova serie d’azione comica!”

