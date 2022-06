Trigun: il doppiatore di Vash reagisce al rumor sul ritorno dell’anime

È passato più di un decennio da quando Trigun e il suo anime hanno fatto il loro debutto con nuovi contenuti. Tuttavia, la serie continua ad attirare nuovi fan. La serie animata di Trigun venne prodotta nel 1998 dallo studio di animazione Madhouse e conteneva 26 episodi.

Dynamic Italia si occupò dell’edizione italiana e il doppiaggio venne affidato allo studio SEFIT-CDC, società di doppiaggio e di post-produzione italiana fondata nel 1994.

I fan hanno a lungo chiesto e soprattutto sperato per un ritorno della serie e in questo momento continuano a circolare altri rumors aumentandone la probabilità.

Ma questa volta, una delle star della serie di Yasuhiro Nightow, sta dando il suo sostegno all’intera faccenda.

Su Twitter, l’attore Johnny Yong Bosch ha preso parte alla conversazione condividendo un post sul presunto ritorno di Trigun. In questa occasione l’attore che doppia Vash the Stampede nel doppiaggio inglese, ha ammesso di essere favorevole al ritorno della serie. Queste le parole pronunciate dallo stesso:

“Se questo è vero, ci sto!”

Ovviamente, il ritorno di Trigun con un nuovo anime non è altro che una voce in questo momento. Non c’è nessuna parola ufficiale sul suo ritorno ritorno.

Tuttavia, ciò non ha impedito ai fan o persino a Bosch di incrociare le dita. Sono passati quasi 25 anni dalla conclusione dell’anime.

Se vuoi saperne di più su Trigun, puoi dare un’occhiata alla sinossi dell’anime originale qui sotto: