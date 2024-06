Hunter x Hunter: Togashi dedica un nuovo sketch a Neferpitou

I fan del genere shonen sostengono spesso che uno dei migliori archi narrativi di Hunter x Hunter sia il “Chimera Ant Arc”, e hanno ragione. In questo arco, Gon e Killua si uniscono ad altri cacciatori per affrontare una grande minaccia per l’umanità rappresentata dalle potenti Formichimere. Durante il conflitto, molti eroi e villain perdono la vita in una lotta che decide il futuro del mondo degli anime. Mentre il creatore Yoshihiro Togashi continua a lavorare sul manga, non esita a creare nuove opere d’arte su alcuni dei suoi personaggi più amati.

Durante il “Chimera Ant Arc”, Gon ha un conto in sospeso con il villain Neferpitou. Neferpitou, uno dei sottoposti più potenti del Re e guerriero di natura felina, è un avversario diverso da qualsiasi altro che Gon abbia mai affrontato. In una battaglia decisiva, Gon è costretto a subire una trasformazione che gli permette di accedere a tutto il Nen del suo presente e futuro per sconfiggere il nemico. Sebbene Gon riesca a sconfiggere Neferpitou, questa potente forma lo priva della sua forza per un periodo indefinito, poiché nel manga non ha ancora riacquistato i suoi poteri.

Nonostante i numerosi problemi di salute che hanno causato diversi periodi di inattività, Togashi è sempre pronto a tornare nel mondo degli anime quando necessario. Anche se è improbabile che Neferpitou torni in vita dopo la conclusione del “Chimera Ant Arc”, è evidente che il manga ricorda ancora questo villain classico. Poiché Gon è stato assente dalla serie principale del manga per anni, i fan sono fortemente concentrati sull’ultimo arco narrativo, “The Succession Contest Arc”, per vedere se il protagonista tornerà, con o senza i suoi poteri.

Mentre il manga di Hunter x Hunter continua a pubblicare nuovi capitoli, non ci sono notizie sul ritorno dell’adattamento anime del franchise shonen. L’ultima volta che abbiamo visto Gon e i suoi amici sul piccolo schermo, sono stati animati da Studio Madhouse. Fortunatamente, se la serie televisiva dovesse tornare, ci sono grandi eventi che devono ancora essere adattati.

Fonte Comic Book