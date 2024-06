Look Back: le prime recensioni giudicano il film un capolavoro

Look Back è pronto a debuttare sul grande schermo con il suo primo lungometraggio anime, che sarà rilasciato nel giro di poche settimane. Infatti la première del film è prevista per la fine di giugno in Giappone. Non molto tempo fa, alcuni pochi e fortunati fan hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima Look Back durante una première speciale, e sembra che sia già un successo soprattutto dal punto di vista emotivo.

Il tutto è accaduto a Tokyo qualche giorno fa, quando il team di Look Back ha ospitato un’anteprima del film. E in questa occasione alcuni fan hanno potuto dare un’occhiata al film prima della effettiva uscita al al Festival internazionale del film d’animazione di Annecy. Dopo la proiezione diversi ospiti hanno scritto sui social media le loro recensioni, e sembra che il film in questione lascerà tutti con il cuore a pezzi.

Di seguito riportiamo alcune delle reazioni più interessanti e commosse:

“Sono andato all’anteprima di Look Back! Ho pianto sul serio, è stato così commovente. È incredibile. Anche l’animazione era bella e ho sentito davvero le emozioni di Tatsuki Fujimoto. Per favore, guardatelo“

“Sono andato all’anteprima di Look Back. Il mio fazzoletto è fradicio“

“Ho pianto così tanto che potrei non riuscire mai più a guardarlo“

“Sono così felice di aver visto Look Back. Ho pianto“

Chiaramente, Look Back era già caratterizzato da un solido sostegno con l’avvicinarsi della data di rilascio. Il lancio su larga scala del film in Giappone avverrà il 28 giugno, ma prima di allora, i partecipanti al Festival di Annecy potranno vedere il film e sarà proiettato nella categoria Annecy Presents dell’evento.

Ricordiamo che si tratta di uno spin-off scritto e disegnato dal famoso Tatsuki Fujimoto , meglio conosciuto per Chainsaw Man. Gli eventi ruotano attorno alla protagonista Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Per la sua bravura è diventata la protagonista della classe, ma un giorno le viene detto che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di venire a scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale.