Avengers Assemble, una nuova squadra di Avengers pronta per le emergenze

Un nuovo gruppo di Avengers sarà protagonista della miniserie AVENGERS ASSEMBLE, o per essere più precisi, un nuovo gruppo di AvengE.R.S., con le ultime lettere che stanno a significare Emergency Response Squad.

Nel corso della saga Blood Hunt, mentre il gruppo principale di Avengers è impegnato sulle pagine della miniserie portante, nel mensile regolare stiamo seguendo le avventure di questa nuova squadra composta da quegli eroi che hanno risposto alla chiamata di emergenza di Steve Rogers.

Dalle pagine della serie di successo di Jed MacKay su AVENGERS, questa nuova serie spinoff sarà scritta dallo sceneggiatore di SCARLET WITCH Steve Orlando e disegnata da un’epica schiera di grandi del fumetto come Cory Smith (WOLVERINE, GHOST RIDER), Scot Eaton (CABLE), Marcelo Ferreira (MOON KNIGHT: CITY OF THE DEAD), Valentina Pinti (IMMORTAL THOR, BLADE) e altri ancora.

Ispirato alla squadra che ha messo insieme durante BLOOD HUNT, AVENGERS ASSEMBLE vede Capitan America intraprendere una nuova iniziativa: reclutare nuovi e classici Avengers per una squadra tutta nuova! La squadra di Cap opererà dalla Avengers Mansion e affronterà una crisi dopo l’altra in missioni supereroistiche in giro per il mondo!

Newcomers and classic Avengers come together to form an all-new squad! Reporting for duty are: Captain America (Steve Rogers), Wasp, Hawkeye (Clint Barton), Hercules, She-Hulk, Photon, Night-Thrasher, Lightning, Wonder Man, Shang-Chi, and Lightspeed (Julie Power). pic.twitter.com/zVQt1mNcMw — Marvel Entertainment (@Marvel) June 5, 2024

Espandendo la portata dell’attuale narrazione degli Avengers, AVENGERS ASSEMBLE offrirà ai lettori una rivisitazione moderna delle avventure e dei drammi classici dei Vendicatori. Con una nuova minaccia a ogni numero, queste avventure dal ritmo incalzante saranno ricche di azione, mescolate a un’entusiasmante unione di squadra, a uno studio approfondito dei personaggi e a una serie di sfide interpersonali!

Mentre i vampiri attaccano l’Universo Marvel, un gruppo di Avengers volontari si mette all’opera per cambiare le sorti della battaglia. In seguito, Capitan America formerà la Avengers Emergency Response Squad! La squadra di Steve, composta da veterani e nuovi arrivati, vive e si addestra nella Avengers Mansion e quando Capitan America suona il segnale di missione, chiunque si trovi alla base ha pochi secondi per fare le valigie e partire.

A presentarsi in servizio sono: Capitan America (Steve Rogers), Wasp, Hawkeye (Clint Barton), Hercules, She-Hulk, Photon, Night Thrasher, Lightning, Wonder Man, Shang-Chi e Lightspeed (Julie Power).

Quando la figlia del Teschio Rosso scopre un pericoloso artefatto, Cap, Wasp, Photon e Shang-Chi si propongono di fermarla, mentre Hawkeye organizza una partita di poker per i ritardatari. Riusciranno gli AVENG.E.R.S. a superare la loro prima vera prova? Scopritelo nel numero d’esordio!

‘Avengers Assemble’ hits stands this September! 🖊️ Writer: Steve Orlando

✏️ Artists: Cory Smith, Scot Eaton, Marcelo Ferreira, Valentina Pinti

✏️ Cover Artist: Leinil Francis Yu

🎨 Variant Cover Artists: Cory Smith, Betsy Cola, Emilio Laiso pic.twitter.com/yIXWnieqGE — Marvel Entertainment (@Marvel) June 5, 2024

Ecco come Steve Orlando presenta la serie:

“Questo è un ottimo momento per riunirsi! AVENGERS ASSEMBLE sta riportando alla Mansion una schiera di Vendicatori classici, e con essa la narrazione classica dei fumetti! Una squadra di icone e di nuove reclute, ma con una forte componente di icone! E in ogni numero, un’intera storia da urlo racchiusa in venti pagine!. WEST COAST AVENGERS è stato il primo fumetto che ho comprato, punto e basta. Quindi, far parte di un ritorno a quella formula, ricca di personalità e di azione, è più che eccitante, è un onore! A partire da quest’estate, la Squadra di Pronto Intervento Avengers è sempre in servizio!”

E qualcuno ha detto… giacche? Le giacche di pelle, marchio di fabbrica della squadra anni ’90, sono tornate e sono più in voga che mai, come si può vedere dalla variant cover dedicata di Cory Smith.