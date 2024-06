One Piece 1108: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’adattamento anime di One Piece è prossimo a introdurre a tutti i fan la prossima fase principale dell’Arco di Egghead, e l’anticipazione dell’episodio 1108 mostra un primo sguardo a ciò che verrà dopo. Come già si sta verificando nel manga, anche nell’anime, episodio dopo episodio, i Cappelli di Paglia si trovano a vivere situazioni sempre più delicate e caotiche, mentre cercano in tutti i modi di ritrovare Vegapunk al momento scomparso. Ma nel frattempo, l’episodio più recente suggerisce che tra i Satelliti dello scienziato ci sia un traditore.

Sicuramente l’arco di Egghead Arc diventerà sempre più intenso da qui in avanti, ma anche molto struggente ed emozionante. Di fatti la serie anime esplorerà nel dettaglio il misterioso passato di Kuma e del suo rapporto con Bonney. I Seraphim continuano a mettere in difficoltà i piani di fuga dei cappelli di paglia, ma adesso sono imprevedibili dato che queste potenti armi hanno iniziato ad attaccare ancora una volta in modo casuale.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Planet Manga del 6 giugno 2024

Per quanto riguarda ciò che accadrà nel prossimo episodio, è possibile dare un’occhiata al promo dell’episodio 1108 nel video visibile in cima al presente articolo.

L’episodio si intitola “Incomprensibile! La ribellione dei Seraphim” e di seguito ne riportiamo la sinossi ufficiale:

“I Seraphim lanciano improvvisamente un attacco contro i Cappelli di Paglia. Ignorano persino gli ordini dei Satelliti. Chi li comanda? Mentre tutti i Satelliti Vegapunk sono sospetti, il loro implacabile assalto mette alle strette Rufy e gli altri!”

L’episodio in questione farà il suo debutto in Giappone domenica 9 giugno e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix. L’arco di Egghead ha tante sorprese in serbo per coloro che seguono la serie televisiva ei lettori del manga sanno già cosa aspettarsi. Tra le dinamiche più imperdibili per i fan c’è sicuramente il passato di Kuma, considerato come quello più straziante mai disegnato da Oda.

Riguardo il manga di One Piece invece, al momento l’argomento più caldo è quello del secolo del Grande Vuoto, che finalmente sta ricevendo spazio e diverse spiegazioni mai rivelate.

Fonte – Comicbook