One Piece 1104: il manga svela l’emozionante reunion tra Kuma e Bonney

Il manga di One Piece sta per raggiungere sempre più il culmine dell’Arco di Egghead e lo fa in uno dei modi più emozionanati di sempre. Infatti il capitolo 1104 della serie riunisce Bartholomew Kuma e Jewelry Bonney in una reunion molto attesa. L’arco di Egghead di One Piece ha dato il meglio di sé negli ultimi capitoli, rivelando non solo uno dei flashback più struggenti di sempre ma dimostrando la forza spaventosa di Saturn, che anticipa anche che le difficoltà non faranno che aumentare. Mentre l’arco continua, i lettori del manga hanno assistito ad una svolta sorprendente. Infatti Kuma è riuscito ad arrivare dove si trovava Bonney, in grave pericolo per causa di Saturn. Ma Kuma arriva in tempo ed eroicamente per salvare la sua amata figlia.

One Piece ha concluso il capitolo precedente con Bonney ormai spacciata nelle grinfie di Saturn. Ma entrambi rimangono sorpresi nello scoprire che Kuma aveva ancora conservato qualche pezzo di se stesso facendosi strada nell’isola. E mentre il capitolo precedente volgeva al termine, Kuma stava per colpire Saturn con un pugno indirizzato alla faccia di uno dei Cinque Astri. Il capitolo 1104 rivela che il colpo di Kuma va a segno e Bonney può finalmente riabbracciare suo padre dopo tanti anni trascorsi a cercarlo.

Il capitolo 1104 di One Piece vede Kuma colpire Saturn in faccia con un potente pugno infuso di Haki. Vegapunk è sorpreso di vedere questo accadere, soprattutto perché lo scienziato aveva progettato un metodo che avrebbe annullato completamente la capacità di decidere di Kuma per diventare l’arma del Governo. Ma per qualche ragione sconosciuta, l’ex membro della Flotta dei Sette è riuscito a prendere in autonomia la decisione di agire per salvare sua figlia. Chiaramente il vero fulcro del capitolo 1104 è la riunione tra Kuma e Bonney, con quest’ultima che può ringraziare come avrebbe voluto suo padre per tutto ciò che ha fatto.

Dopo aver visto tutti i suoi ricordi, Bonney è in lacrime tra le braccia di suo padre. Ma sfortunatamente è una riunione che non durerà a lungo poiché Saturn riemerge dalle macerie in seguito al colpo ricevuto e un nuovo e violento scontro è prossimo a iniziare. Infatti sull’isola è stato ordinato un Buster Call totale. E i Cappelli di Paglia si ritroveranno coinvolti in una situazione molto difficile da gestire.

Fonte – Comicbook