One Piece 1103: Kuma torna eroicamente in azione contro Saturn

One Piece ha chiaramente conquistato un numero impressionante e irripetibile di fan sparsi in ogni parte del mondo e non si fermerà adesso. La serie shonen, d’altronde, è tra le più famose di sempre e soprattutto quella che detiene il record di vendite. Il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997 e da allora ha segnato record su record.

L’ultimo, che è sicuramente quello più importante, è il grande e inaspettato successo riscosso su Netflix con il primo live-action di sempre di One Piece. Dopo aver sorpreso tutti, conquistando il mondo, gli occhi dei fan sono sempre puntati sul manga. Attualmente infatti Eiichiro Oda sta lavorando alla saga finale di One Piece, che porterà il lungo viaggio di Rufy verso una conclusione dopo tanti anni di serializzazione. E recentemente il manga è tornato con un nuovo capitolo, che ha presentato uno dei colpi di scena più incredibili mai visti.

Prima di proseguire il presente articolo conterrà delle anticipazioni, quindi consigliamo a coloro che non vogliono scoprire anzitempo gli eventi del manga sarebbe quello di non proseguire con la lettura.

Uno dei focus della fase attuale del manga è stato Kuma. Si tratta di uno dei personaggi più misteriosi mai disegnati da Oda, al punto da sorprendere molti fan per il grande spazio che ha ricevuto nel manga. Diversi capitolo fa, infatti, Oda ha cominciato ad approfondire la vita e il passato di questo personaggio, che ha sofferto fin da bambino la sottomissione da parte dei Draghi Celesti. Amante della pace e dell’armonia, si è ritrovato a diventare un Membro della Flotta dei 7 e ad obbedire al Governo solo per poter salvare Bonney da una malattia senza cure.

Viaggiando per il mondo, incontra Vegapunk, che visitando Bonney, rivela di poterla curare. Ed è a questo punto della sua vita che Kuma incontra Saturn. Quest’ultimo, consapevole del passato di Kuma, ne approfitta per realizzare un progetto del Governo. Per pagare le spese delle cure per Bonney, Kuma doveva abbandonare la sua libertà intellettuale e la sua capacità di intendere e di volere, diventando un cyborg. Doveva solo rispondere agli ordini del Governo. Kuma accetta questo destino atroce, ma il capitolo 1103 rivela un colpo di scena incredibile.

Il nuovo capitolo riporta i lettori al presente, dove Saturn è prossimo a eliminare Bonney. Ma all’improvviso appare proprio Kuma, che blocca il colpo dell’Astro di Saggezza e carica un pugno indirizzato al nemico che farà impazzire i fan.