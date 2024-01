Yu Yu Hakusho di Netflix raggiunge un grande record di spettatori

La serie live-action di Yu Yu Hakusho ha fatto il suo debutto su Netflix a dicembre, e in sole due settimane ha già stabilito nuovi record di spettatori, superando le aspettative del servizio di streaming. Gli adattamenti live-action di anime stanno vivendo una fase di grande crescita, iniziata con il successo della serie live-action di One Piece a inizio estate.

Questo ha posto una certa pressione sulla serie, ma a quanto pare sembra che il suo debutto trionfante abbia risolto ogni dubbio, con il sostegno entusiasta dei fan che l’hanno resa la serie giapponese di maggior successo di sempre su Netflix.

Yu Yu Hakusho ha raggiunto la vetta della classifica dei programmi TV di Netflix nella sua settimana di lancio, accumulando 7,7 milioni di visualizzazioni. Non solo questo, ma secondo Netflix, la serie si è anche classificata al secondo posto in entrambe le categorie, stabilendo un nuovo record come il più grande debutto di una serie giapponese su Netflix.

La sua popolarità ha attraversato confini, figurando nella Top 10 in 92 paesi e regioni in tutto il mondo, tra cui Giappone, Stati Uniti, Canada, Francia e Germania. Al momento di questo scritto, Yu Yu Hakusho ha mantenuto il suo dominio anche nella seconda settimana, totalizzando 6,2 milioni di visualizzazioni e 36,1 milioni di ore di visione.

Per chi non fosse familiare con Yu Yu Hakusho, la serie live-action, composta da cinque episodi è diretta da Sho Tsukikawa, con Kazutaka Sakamoto come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore. Il cast include Takumi Kitamura come Yusuke Urameshi, Shuhei Uesuhi come Kazama Kuwabara, Jun Shison nei panni di Kurama e Kanata Hongo nei panni di Hiei.

La trama ruota attorno a Yusuke Urameshi, uno studente delle scuole medie che, dopo la sua morte in un incidente, viene risvegliato come detective degli inferi. La sua avventura coinvolge il mondo umano, quello dei demoni e degli spiriti, in un intreccio misterioso. La serie promette di portare la spettacolarità di Yu Yu Hakusho su Netflix, regalando ai fan un’esperienza live-action emozionante e coinvolgente.

Fonte Comic Book