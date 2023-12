Yu Yu Hakusho – Netflix: il live-action domina la Top 10!

Yu Yu Hakusho ha ufficialmente fatto il suo debutto su Netflix la scorsa settimana con il suo primo live-action. E con il presente articolo vogliamo riportare che la serie ha preso il sopravvento su Netflix in quanto sta dominando la top 10 di questa settimana occupando saldamente il primo posto. Stiamo parlando di una delle serie shonen più importanti e iconiche di sempre, nata dalla mente di Yoshihiro Togashi e presentata sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha più di 30 anni fa. E proprio in occasione dei suoi 30 anni, il franchise ha fatto un grande ritorno con un nuovo adattamento live-action. Mentre l’anime è considerato uno dei più grandi di sempre, sembra che l’adattamento live-action non sia affatto da meno.

Yu Yu Hakusho ha fatto il suo debutto su Netflix in tutto il mondo il 14 dicembre. E il servizio di streaming più famoso di sempre ha rivelato i numeri della prima settimana dopo la première. Secondo questi numeri, la serie live-action di Yu Yu Hakusho ha conquistato il primo posto nella classifica dei 10 migliori programmi TV della settimana che va dall’11 al 17 dicembre. Per di più ha riscosso oltre 32.100.000 di ore e 7.700.000 milioni di visualizzazioni.

Il live-action è diretto dal regista Sho Tsukikawa, con Kazutaka Sakamoto che ha lavorato come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore. Per quanto riguarda il cast del doppiaggio di Yu Yu Hakusho ricordiamo che Takumi Kitamura ha interpretato Yusuke Urameshi, Shuhei Uesuhi ha dato la sua voce a Kazama Kuwabara e Jun Shison ha doppiato Kurama. Invece Kanata Hongo ha dato la sua voce a Hiei.

Il live-action adatta in maniera fedele gli eventi principali del manga, anche se ci sono alcuni elementi originali che si distanziano dal manga. Le vicende ruotano attorno a Yusuke Urameshi, uno studente delle scuole medie che passa le sue giornate creando disagi. Un giorno però perde la vita per proteggere e salvare un bambino. Questo crea un grande scompiglio nell’aldilà. Infatti una donna di nome Botan, che si definisce una guida per il mondo degli spiriti, gli comunica che nessuno si aspettava che un delinquente come lui sarebbe morto compiendo un atto di bontà. Di conseguenza non c’era posto per lui né in paradiso né all’inferno. Così Yusuke riceva la possibilità di tornare in vita come detective degli inferi.

